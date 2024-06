"La famille Hennedricks", road trip familial comique orchestré par Laurence Arné

"La famille Hennedricks", premier long métrage de la comédienne Laurence Arné sorti le 26 juin, est une comédie familiale sous forme de road trip sur la côte atlantique. Dany Boon, compagnon de la réalisatrice dans la vie, y joue un rôle de père de famille recomposée.

Quand son fils Henri menace de partir vivre chez son père, Justine (Laurence Arné) l'embarque de force dans un road trip sur la côte Atlantique avec son nouveau compagnon Ludo (Dany Boon) et son beau-fils Joseph. Au programme des vacances: unir sa famille recomposée coûte que coûte.

Mais très vite, l'aventure déraille et Justine déchante. Pourtant, de ce chaos naît progressivement un groupe de musique, Les Hennedricks, dans lequel chacun libère sa folie. Une nouvelle complicité qui pourrait permettre à la famille atypique de trouver enfin son harmonie.

"La famille Hennedricks", premier film de la comédienne Laurence Arné ("Radin! "ou "Mais qui a re-tué Pamela Rose?" ) en tant que réalisatrice, est une comédie familiale et très musicale. La cinéaste a puisé une partie de son inspiration dans son quotidien au côté de son compagnon Dany Boon, avec lequel elle forme une famille recomposée avec six enfants.

Omniprésence de la musique

Une situation pas simple qui débouche dans le film sur des vacances aussi rocambolesques que désastreuses. Dans l'émission Vertigo du 24 juin, Laurence Arné estime que "La famille Hennedricks" lui a permis de condenser toutes les problématiques qu'elle avait en elle en tant que maman, belle-maman, femme et enfant encore en elle: "la transmission, le partage, donner de l'énergie et l'envie aux enfants de croire à la famille tout en faisant le deuil de l'enfance".

Dans le film, la musique, omniprésente à travers des reprises de tubes des années 1980 et 1990, permet également de débrancher les enfants de leurs écrans et de les reconnecter au monde, à une réalité où il faut ici trouver de l'argent pour financer la suite du voyage.

En plus de la charge mentale des femmes qu'évoque "La famille Hennedricks", la comédienne et désormais réalisatrice a aussi "voulu montrer une autre facette de Dany Boon, en père sensible et mélomane mais aussi en homme sexy et viril". L'acteur, qui a participé à l'écriture du long métrage, relève pour sa part l'alchimie dégagée par leur quatuor familial, "obtenue sans doute grâce à une résidence artistique de deux semaines effectuée avant le tournage pour apprendre les musiques et souder cette famille atypique".

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: olhor