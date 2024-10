"L'histoire de Souleymane", le combat contre-la-montre d'un livreur sans-papiers

Long métrage réalisé par Boris Lojkine sorti le 8 octobre, "L'histoire de Souleymane" évoque le destin fragile d'un jeune Guinéen clandestin livrant des repas à Paris et qui est dans l'attente d'un entretien pour sa demande d'asile. Un drame haletant à hauteur d'homme.

Souleymane est un jeune Guinéen clandestin, livreur de repas à vélo, qui pédale sans relâche dans les rues de Paris. Tenaillé par l'angoisse, il rabâche les mensonges préparés pour son entretien crucial de demande d'asile qui a lieu dans deux jours, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n'est pas prêt.

Récompensé par le prix d'interprétation dans la sélection Un certain regard à Cannes, l'acteur Abou Sangare qui campe Souleymane dans ce drame haletant s'apprêtait à déposer sa quatrième demande de régularisation la semaine de la sortie du film début octobre.

Rapports de force et d'argent

Le film "L'histoire de Souleymane" est né durant le confinement, lorsque seuls les livreurs à vélo habitaient les rues de Paris. "La majorité de ces livreurs sont sans-papiers. Et comme quand on est sans-papiers on n'a pas le droit de travailler et ouvrir un compte, ils doivent louer le compte de quelqu'un d'autre qui a des papiers. La relation entre le livreur et le titulaire de compte est passionnante. Elle est matière à plein d'histoires. C'est plein d'arnaques possibles, de rapports de force et d'argent", explique le réalisateur Boris Lojkine dans le 19h30 du 8 octobre.

La trajectoire de Souleymane se confond ainsi le plus souvent avec le véritable parcours de Abou Sangare à Paris, perpétuellement en quête de quoi manger et d'un toit pour dormir. Sans discours ni morale, Boris Lojkine nous embarque deux jours durant et avec plein de suspense dans un combat et une course contre-la-montre au côté de son personnage principal, créant une empathie naturelle avec le spectateur jusqu'au poignant épilogue.

