L'épopée d'une famille suisse qui vit en mer depuis 25 ans retracée dans un documentaire

Une famille suisse alémanique vit depuis 25 ans sur un voilier, parcourant les mers du Globe pour sensibiliser à la cause de l'environnement. Le documentaire "Home is the Ocean" lui est consacré et est à l'affiche du Festival du film de Zurich, qui dure jusqu'à dimanche.

La famille Schwörer a quitté la Norvège, où se trouve actuellement son voilier, pour assister à la première du documentaire à Zurich samedi passé.

"Il y a un étrange sentiment d'appartenance sur le bateau. Vous savez que vous êtes dans le même bateau, au sens propre. Il faut faire attention à chacun", explique dans le 19h30 Sabine, la mère et co-capitaine du "Pachamama".

Sabine et son mari Dario, guide de montagne et climatologue, se sont lancés dans l'aventure il y a 25 ans. Leur but: étudier le climat aux quatre coins du monde et sensibiliser les enfants de la planète à la protection de l'environnement.

La famille alémanique parcourt les mer du globe à bord de son voilier "Pachamama". [TOPtoTOP]

Un voyage de 260'000 kilomètres

Aujourd'hui, le projet se poursuit et est soutenu par des dons. La famille de navigateurs a déjà parcouru 260'000 kilomètres sur les mers du Globe. Entretemps, six enfants sont nés entre le Chili et l'Islande.

"Le bateau, c'est ma maison, peu importe où je suis", souligne Noé, 15 ans.

Les deux aînés ont aujourd'hui quitté le bateau pour étudier en Suisse, riches d'une jeunesse passée sur l'océan, loin d'internet et des écrans. "On a appris à connaître de nouvelles cultures. On s'est ouvert à d'autres opinions. C'est tellement important dans notre monde actuel", déclare Salina, 19 ans.

"On a affaire seulement à la nature"

Cette odyssée a séduit la réalisatrice alémanique Livia Vonaesch. Pour réaliser son film, elle a suivi cette famille pendant sept ans.

"Ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment ces enfants sont connectés à la nature, ce qu'ils perçoivent et que je ne perçois pas", relève la cinéaste. "Home is the Ocean" sera à voir dans les salles romandes l'année prochaine.

"C'est au milieu de l'océan qu'on se sent le plus en sécurité", affirme de son côté Dario, le père. "On a affaire seulement à la nature. Et quand tu la côtoies depuis 25 ans, elle est ton amie." Prochain objectif de la famille d'explorateurs suisses: l'Antarctique.

Julien Guillaume/ami