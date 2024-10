"L'amour ouf" de Gilles Lellouche, un Roméo et Juliette dans la France des années 1980

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2024, le drame romantique ultra-violent co-écrit et réalisé par Gilles Lellouche est sorti le 16 octobre. "L'amour ouf" est une adaptation du roman éponyme de l'auteur irlandais Neville Thompson publié en l'an 2000.

Dans une ville ouvrière au nord de la France, années 1980. Elève brillante, Jackie s'amourache de Clotaire, petit caïd qui vit sans aucune perspective d'avenir. Leur amour fusionnel explose le jour où Clotaire écope de dix ans de prison pour un meurtre commis par le fils du chef de gang qu'il a rejoint.

Une fois sa peine purgée, Clotaire apprend que Jackie s'est mariée et mène une existence bourgeoise en apparence heureuse. Mais Jackie ne l'a jamais oublié et reste obsédée par son ancien amant.

Au casting de ce long métrage, on retrouve Mallory Wanecque dans le rôle de Jackie à 15 ans, remplacée par Adèle Exarchopoulos à l'âge adulte, Malik Frikah en Clotaire à 17 ans et François Civil dans sa version adulte. Y figurent aussi Alain Chabat en papa poule, Benoît Poelvoorde en chef de gang et bien d'autres qui complètent la distribution.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Adapté d'un roman

"L'amour ouf" s'étire sur près de trois heures saturées de tubes musicaux de l'époque. Gilles Lellouche ne manque ni d'ambition ni de désir de cinéma avec un grand C, osant le mélodrame grandiose où l'amour de Jackie tente de désamorcer la violence de Clotaire.

Après "Narco" (2004) et "Le grand bain" (2018), Gilles Lellouche repasse derrière la caméra pour transposer le roman de Neville Thompson sorti en 2000. L'acteur-réalisateur parvient par instants à toucher au vertige à travers une mise en scène opératique qui finit tout de même par ressembler un peu trop à l'ouvrage appliqué d'un fan de Martin Scorsese.

Si la question du choix est au cœur du film, le résultat aurait sans doute gagné à opérer lui-même davantage de partis pris, tombant régulièrement dans la redondance, la répétition ou l'éparpillement. Une œuvre boursouflée, baroque, plus fascinante durant quelques moments que dans son ensemble.

Rafael Wolf/ld