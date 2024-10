L'acteur et réalisateur Michel Blanc, figure du Splendid, est décédé à 72 ans

Le comédien et réalisateur français Michel Blanc, figure de la troupe du Splendid et connu pour ses rôles dans la saga des "Bronzés", est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 72 ans, a déclaré son entourage à Paris Match.

Il a fait un malaise cardiaque dans la soirée et a été transporté dans un état sérieux dans un hôpital parisien, a précisé son entourage à l'AFP.

Il a fait partie de la troupe du Splendid, un collectif de comédiens créé à la fin des années 1970 et composé d'autres stars du petit écran et du cinéma, dont Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier ou encore Gérard Jugnot.

"Putain Michel... Qu'est-ce que tu nous a fait... ", a écrit dans la nuit son comparse du Splendid et des "Bronzés", Gérard Jugnot, dans une story sur Instagram. "Michel mon pote mon frère mon partenaire", a réagi sur Instagram la comédienne Josiane Balasko, une autre figure de cette troupe phare.

Le gringalet des "Bronzés"

Pour beaucoup, il restera à jamais Jean-Claude Dusse, le gringalet chauve et moustachu des "Bronzés", film sorti en 1978 où il incarne un dragueur raté toujours persuadé de pouvoir "conclure" et dont les répliques sont passées à la postérité.

Gros succès puis carton encore plus énorme, un an plus tard, avec "Les Bronzés font du ski", les deux films sont devenus cultes. Des générations ont ri en entendant "Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher" ou encore "Eventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure?"

>> A lire aussi, ce grand format consacré à la saga des "Bronzés" : "Les Bronzés", phénomène de société

Ce personnage aussi exaspérant qu'attendrissant a un temps enfermé Michel Blanc dans des rôles d'hypocondriaque ou de maladroit. Le comédien avait pourtant déjà fait ses preuves dès le milieu des années 1970 en tournant pour Bertrand Tavernier ("Que la fête commence"), Claude Miller ("La meilleure façon de marcher") ou Roman Polanski ("Le locataire").

Au fil de sa carrière, Michel Blanc a alterné le rire et l'émotion en explorant devant et derrière la caméra l'âme humaine.

>> Revoir l'interview de Michel Blanc sur la RTS en 2019 : Michel Blanc / Pardonnez-moi / 23 min. / le 15 décembre 2019

Plusieurs registres cinématographiques

Après l'énorme succès public de "Marche à l'ombre" (1984), son premier film en tant que réalisateur, il a élargi son registre en s'éclipsant le premier de la bande du Splendid, avec notamment le transgressif "Tenue de soirée" (1986) de Bertrand Blier. Il y incarne l'émouvant Antoine, qui s'entiche de Gérard Depardieu et se travestit. Le rôle, couronné du prix d'interprétation masculine à Cannes, marque un tournant dans sa carrière.

Dans le registre dramatique, Michel Blanc a aussi campé l'inquiétant "Monsieur Hire" (1989), d'après Simenon, ou un médecin homosexuel au début du sida dans "Les témoins" (2007) d'André Téchiné.

Après le rendez-vous raté du troisième opus des "Bronzés" en 2006, le comédien, nommé quatre fois au César du meilleur acteur, remporte en 2012 la précieuse statuette pour son second rôle inattendu de directeur de cabinet dans le thriller politique "L'exercice de l'Etat".

agences/edel/olhor