"Kinds of Kindness" de Yorgos Lanthimos, pas de pitié pour les gentils

En trois histoires distinctes, jouées par les mêmes interprètes, le cinéaste Yorgos Lanthimos s'amuse d'une humanité partagée entre ceux qui dirigent et ceux qui obéissent. "Kinds of Kindness" est une fable sur la soumission volontaire engoncée dans ses effets pseudo-provocateurs et sa misanthropie ricanante.

Un banal employé remet tous ses choix de vie entre les mains de son patron. Ce dernier, véritable démiurge dictant l'alimentation, les heures de lever et de coucher, les fréquences des ébats sexuels de son subalterne, lui demande un jour de percuter une voiture sans autre raison que de prouver sa dévotion. L'employé refuse et met ainsi en péril les fondations de son existence.

Un policier dont la femme a disparu en mer voit sa dulcinée revenir, mais le comportement inhabituel de celle-ci l'amène à penser qu'il s'agit d'une autre.

Enfin, une femme, vivant au sein d'une communauté dont les membres se réservent sexuellement pour leurs gourous, tente de trouver une personne dotée d'un pouvoir surnaturel et destinée à devenir le chef spirituel du groupe.

Une comédie noire et cynique

A travers ces trois histoires distinctes, l'auteur de "Lobster" et du récent "Pauvres créatures" signe une comédie aussi noire que cynique autour d'un même thème: jusqu'où est-on prêt à aller par amour et par dévotion? Rythmé par le "Sweet Dreams" de Eurythmics, le film intrigue d'abord avec son premier segment, de loin le plus troublant. La suite distribue à chaque fois des personnages différents aux mêmes interprètes, dont Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley et Jesse Plemons, reparti avec le prix d'interprétation masculine au récent Festival de Cannes.

Ce jeu de rôle ludique reste sans doute le principal atout de "Kinds of Kindness" qui, malheureusement, tombe très vite dans les travers du cinéma de Lanthimos, le cinéaste appuyant le moindre de ses effets faussement provocateurs, surplombant ses personnages et soulignant son surréalisme de surface avec une pesanteur assommante. Il y avait pourtant matière à un film bien plus acide et perturbant autour des servilités volontaires que cette variation inconséquente et ricanante.

Rafael Wolf/ld