"Juliette au printemps", film familial et "mélancomique" signé Blandine Lenoir

Après "Annie colère" et le combat des femmes pour le droit à l'avortement, la réalisatrice Blandine Lenoir revient avec "Juliette au printemps", sorti le 19 juin. Dans ce nouveau film aux personnages fantasques et attachants, il est question de secrets de famille, de dépression et du corps des femmes.

Illustratrice de livres pour enfants, Juliette (Izïa Higelin) traverse une période difficile. La jeune femme de 35 ans décide alors de retourner dans le village de son enfance, où elle retrouve un père pudique et aimant, une mère artiste peintre un peu cinglée, une grande soeur débordée par sa vie familiale et une grand-mère qui perd pied. Dans ce joyeux bazar, les souvenirs et les secrets vont remonter à la surface.

>> A voir, le sujet du 12h45 consacré au film "Juliette au printemps" : Le dernier film de Blandine Lenoir "Juliette au printemps" raconte avec tendresse et humour la famille et la dépression / 12h45 / 2 min. / mercredi à 12:45

Un film tiré d'une bande dessinée

L"Juliette au printemps", le nouveau de film de Blandine Lenoir, est né d'un album tendre et coloré de Camille Jourdy intitulé "Juliette: les fantômes reviennent au printemps" (Actes Sud, 2016). "Je suis littéralement tombée amoureuse de cette BD", confie la réalisatrice française dans l'émission Vertigo du 14 juin 2024. S'ensuit alors tout un travail d'adaptation pour transposer ce roman graphique au cinéma.

"Cet album est drôle et émouvant à la fois. Si les personnages du film ne sont pas exactement comme dans la BD, on a quand même réussi à en garder la fantaisie. Les sujets abordés ne sont pas légers, mais on rit quand même beaucoup", poursuit Blandine Lenoir.

Eloge des corps normaux

Les dessins ronds et voluptueux de Camille Jourdy, notamment ceux d'une joyeuse scène d'amour dans une serre, ont poussé Blandine Lenoir à faire de même dans son film. Marylou, la grande soeur débordée de Juliette (Sophie Guillemin), et son amant Adrien (Thomas De Pourquery) ont tous deux des corps normaux et leurs ébats - en pleine nature et à la lumière du jour - sont d'autant plus touchants.

Cette représentation de corps normaux, Blandine Lenoir y tenait vraiment: "Au cinéma, les scènes d'amour sont uniquement représentées par des corps très jeunes, maigres, musclés, sans boutons, sans vergetures, sans cellulite, sans rien quoi". Et d'ajouter: "De plus, les relations sexuelles sont très sérieuses et assez brutales, où l'homme est le seul actif". D'où l'envie de montrer autre chose.

Et des hommes sensibles

Par rapport à ses précédents longs métrages, "Juliette au printemps" fait la part belle aux personnages masculins. Blandine Lenoir confie d'ailleurs avoir eu énormément de plaisir à mettre en scène des hommes sensibles et sentimentaux, qui essaient de communiquer tant bien que mal. Léonard (Jean-Pierre Darroussin) est bouleversant dans le rôle du père de Juliette. Cet amoureux des jeux de mots, pudique et solitaire, s'avère aussi surprenant lors d'une scène de danse.

Et comme pour tous les films précédents de Blandine Lenoir, la musique est signée Bertrand Belin, ami et complice de très longue date. La musique de l'auteur-compositeur-interprète accompagne merveilleusement les émotions aux allures de grand huit de "Juliette au printemps".

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément