James Earl Jones, la voix de Dark Vador, est mort à l'âge de 93 ans

L'acteur américain James Earl Jones, connu pour avoir prêté sa voix à Dark Vador et pour sa carrière prolifique au théâtre comme au cinéma, est mort lundi à l'âge de 93 ans, ont annoncé ses agents.

L'acteur fait ses débuts à Broadway en 1958 avec la pièce "Sunrise at Campobello" au théâtre Cort, renommé en 2022 théâtre James Earl Jones. Entre 1961 et 1964, il joue à New York dans "The Blacks", la pièce de Jean Genet intitulée "Les Nègres" en français, aux côtés notamment de la poètesse Maya Angelou.

Son premier rôle au cinéma intervient avec "Docteur Folamour" de Stanley Kubrick, où il incarne le lieutenant Zogg à bord d'un bombardier B-52.



Sa première reconnaissance par le milieu arrive en 1969 avec sa victoire aux Tony Awards, récompenses du théâtre américain, pour son rôle-titre dans la pièce "L'Insurgé". Succès critique, la pièce sera adaptée en film dès l'année suivante. James Earl Jones y reprend le rôle de Jack Johnson et sa performance lui vaudra une nomination aux Oscars et une victoire aux Golden Globes.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Voix emblématique de Dark Vador

En tout, l'acteur sera nommé quatre fois aux Tony Awards entre 1969 et 2012, et en remportera deux, de même qu'un Tony spécial pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Le cinéma le distingue également en 2011 avec un Oscar d'honneur.

Son rôle le plus emblématique ne le verra jamais apparaître à l'écran cependant. George Lucas, le créateur de Star Wars, le choisit en effet, après avoir envisagé Orson Welles, pour interpréter la voix de celui qui deviendra le méchant le plus célèbre de l'histoire du cinéma, Dark Vador.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

L'acteur ne voulait pas au départ que son nom apparaisse au générique des premiers épisodes de Star Wars, estimant que son travail s'apparentait plus à des effets spéciaux, et préférant que la reconnaissance revienne à l'acteur derrière le masque, David Prowse, selon le magazine spécialisé Far Out.

Parmi ses autres rôles proéminents, figure celui du roi Jaffe Joffer dans "Un prince à New York", ou le méchant Thulsa Doom dans "Conan le barbare". Le comédien avait également doublé Mufasa dans le dessin animé "Le Roi Lion".

afp/edel