Inégalités sociales et baromètre des émotions au coeur de la 23e édition du NIFFF

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) s'ouvre ce vendredi 5 juillet à Neuchâtel en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. L'actrice italienne Asia Argento est l'invitée d'honneur du festival qui se tient jusqu'au 13 juillet.

Le film "Animale", qui concourt en compétition internationale, sera projeté lors de la cérémonie d'ouverture. La réalisatrice française Emma Benestan et l'actrice Oulaya Amamra seront présentes vendredi à Neuchâtel pour en parler.

La cérémonie d'ouverture verra aussi le passage de témoin à la présidence du NIFFF. Le conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) va succéder à la journaliste Nathalie Randin, qui a présidé la manifestation pendant cinq éditions. Baptiste Hurni ne prendra toutefois officiellement ses fonctions qu'à la fin de cette édition.

Le festival va proposer 124 oeuvres, dont douze premières mondiales. Les films projetés proviennent de 46 pays et des cinq continents. Asia Argento, actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, chanteuse et DJ italienne très engagée dans le mouvement #MeToo, est l'invitée d'honneur de cette 23e édition.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Rétrospective "Eat the Rich"

Le cinéma horrifique permet, de manière subversive, de produire des critiques sociales et de dire beaucoup de choses de notre société de manière libre. Au programme de cette édition, une rétrospective intitulée "Eat the Rich" dédiée aux représentations des élites dans le cinéma de genre avec une vingtaine de longs métrages projetés et une table ronde.

"Le cinéma de genre est assez décomplexé et comme il est pas mal hors de toute pression commerciale, en tout cas dans certaines formes de productions, il y a une certaine liberté de ton qui s'opère. Souvent, cela peut être très subtil, très drôle, horrifique et c'est très intéressant d'observer cela à travers le prisme du cinéma fantastique", explique dans l'émission Vertigo du 4 juillet Pierre-Yves Walder, directeur artistique du NIFFF.

Un baromètre des émotions

Nouveauté de cette 23e édition en collaboration avec l'Université de Neuchâtel, le concept de "baromètre des émotions". "Il s'agit d'un travail d'étudiants et étudiantes qui se sont penchés sur le programme du festival. Effectivement, dans le cinéma fantastique, beaucoup d'émotions sont convoquées: la peur, le rire, la terreur absolue, le soulagement. Pouvoir décortiquer et comprendre ces émotions est très intéressant", indique Pierre-Yves Walder.

Ce baromètre des émotions propose un classement en trois catégories des films projetés: "feel good", "tension" et "épouvante". De plus, huit sous-catégories permettent de situer l'univers du film: loufoque, futuriste, dynamique, gore, mystérieux, surnaturel, psychologique ou encore émotionnel.

Cette année, le jury de la compétition internationale est composé de Saul Pandelakis (France), Ishan Shukla (Inde), Annick Mahnert (Suisse), João Pedro Rodrigues (Portugal) et Kourtney Roy (Canada). Il décernera le 13 juillet le Prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10'000 francs par la Ville de Neuchâtel. En 2023, la fréquentation générale du NIFFF avait atteint un record de 63'000 personnes.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: ld avec ats