Icône du cinéma italien, l'actrice Sophia Loren a fêté ses 90 ans

Née à Rome le 20 septembre 1934, Sophia Loren, protagoniste inoubliable d'"Une journée particulière" (1977), a soufflé vendredi dernier ses 90 bougies lors d'une fête organisée dans la ville éternelle. L'occasion de revenir sur la carrière de l'actrice italienne.

Installée depuis longtemps à Genève, Sophia Loren, double lauréate d'un Oscar et actrice parmi les plus prolifiques du cinéma italien, a choisi Rome, sa ville natale, pour fêter ses 90 ans vendredi 20 septembre dernier.

Après un hommage organisé dans un cinéma romain par les studios Cinecittà et le ministre de la Culture, l'actrice a retrouvé quelque 150 amis, collègues et membres de sa famille pour un dîner sur la terrasse d'un hôtel. Pour l'occasion, elle était habillée par son grand ami Giorgio Armani.

>> A voir, le sujet du 19h30 sur les 90 ans de Sophia Loren : L'actrice italienne Sophia Loren fête ses 90 ans / 12h45 / 2 min. / samedi à 12:45

Une ascension fulgurante

De son vrai nom Sofia Scicolone, Sophia Loren est née le 20 septembre 1934. Encouragée par sa mère, elle se fait connaître à 15 ans lors du concours de beauté Miss Italie où elle se classe deuxième. Dès lors, elle commence à se tailler une certaine notoriété en apparaissant dans des romans-photos sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro et obtient également des petits rôles dans des films.

C'est au producteur Carlo Ponti, qu'elle épousera en 1957, qu'elle doit son ascension fulgurante et une renommée internationale, sa beauté faisant des ravages. En 1955, elle fait la couverture de Life Magazine et deux ans plus tard, elle est à Hollywood.

Une carrière

Jusqu'à la fin des années 1970, Sophia Loren tourne beaucoup, aux côtés de Cary Grant, Frank Sinatra, John Wayne, Anthony Perkins, Anthony Quinn ou encore Clark Gable. Parmi ses succès figurent entre autres "L'or de Naples" (1954), "La Ciociara" ("La paysanne aux pieds nus", 1960), qui lui vaut un Oscar et le prix d'interprétation féminine à Cannes, et "Mariage à l'italienne" (1964).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Sans oublier bien sûr "Une journée particulière" (1977) d'Ettore Scola qui lui offre son plus grand rôle. Prenant place en 1938 dans l'Italie fasciste de Mussolini, ce film raconte la rencontre et les amours impossibles d'une mère de famille nombreuse et d'un journaliste homosexuel (Marcello Mastroianni).

>> A voir, une interview de Sophia Loren qui vient de tourner "Une journée particulière". Au micro de Christian Defaye, elle revient sur sa jeunesse et sur ses débuts au cinéma (Archives RTS, Emission Spécial cinéma, novembre 1977) : Sophia Loren / Spécial cinéma / 31 min. / le 15 novembre 1977

Une dernière apparition au cinéma en 2020

A partir des années 1980, son engagement au cinéma diminue et elle tourne pour la télévision. Un Oscar d'honneur récompense en 1991 l'ensemble de sa carrière. Elle revient sur les grands écrans en 1994 avec Marcello Mastroianni dans "Prêt-à-porter" de Robert Altman et dans "Between Strangers" de son fils Edoardo Ponti en 2002.

Veuve depuis le décès de son mari en janvier 2007, elle fait un retour sur les petits écrans italiens en 2010 dans un téléfilm sur sa vie où elle incarne sa propre mère. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2020 dans "La vie devant soi", une adaptation du roman de Romain Gary réalisée par son fils. Un rôle qui lui offre le prix de la meilleure actrice aux César du cinéma italien en 2021.

aq avec ats et archives RTS