Icône de Bollywood, Shah Rukh Khan sera primé lors du Festival de Locarno

Shah Rukh Khan, acteur phare de Bollywood, sera présent à la 77e édition du Festival du film de Locarno qui se tiendra du 7 au 17 août. La superstar indienne recevra le 10 août sur la Piazza Grande le "Pardo alla Carriera", prix couronnant l’ensemble de son œuvre.

"Accueillir à Locarno une légende vivante comme Shah Rukh Khan est un rêve qui sera bientôt réalité", a déclaré mardi le directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro, dans un communiqué. Shah Rukh Khan a commencé sa carrière à la télévision avant de passer au cinéma, puis de fonder sa propre société de production en 2002, Red Chillies Entertainment, devenue l'une des plus importantes de l'industrie cinématographique hindi.

L'acteur, surnommé "Baadshah" (empereur de Bollywood en français) a joué dans plus d'une centaine de films durant ces trente dernières années, en particulier des comédies musicales, mais aussi des films policiers et des drames historiques. Ses plus récents succès, "Pathaan", "Jawan" et "Dunki", sortis en 2023, ont été d’énormes succès commerciaux. Shah Rukh Khan est considéré comme l’un des acteurs les plus influents au monde et l’une des plus grandes vedettes du cinéma indien au niveau mondial.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

De nombreuses récompenses

L'acteur et producteur âgé de 58 ans a reçu au cours de sa carrière quatorze Filmfare Awards, les récompenses cinématographiques indiennes, ainsi que le Padma Shri, une décoration civile décernée par le gouvernement indien. Il a également été décoré officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France, avant d’être élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur.

L'un des films majeurs de sa carrière, "Devdas" de Sanjay Leela Bhansali (2002), sera projeté le lors du festival du film de Locarno, qui se déroulera du 7 au 17 août. Le public aura l'occasion de rencontrer la star indienne le 11 août.

ats/mh