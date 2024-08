En pleine forme, le Festival du film français d'Helvétie de Bienne fête ses vingt ans

Depuis vingt ans, le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) de Bienne, qui se tiendra cette année du 11 au 15 septembre, s'est donné comme mission de faire voyager le cinéma francophone en terres alémaniques. Et le succès est au rendez-vous.

Si insuffler une culture cinématographique francophone à un public germanophone pouvait sembler risqué en 2004, force est de constater qu'en vingt ans, le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) a pris ses marques. "La moitié de notre public est germanophone", constate Christian Kellenberger, directeur de la manifestation, dans la Matinale du 16 août 2024.

Un succès conforté par d'autres chiffres: la vingtaine de films et les 2'000 festivaliers d'autrefois ont fait place à une cinquantaine de films projetés en cinq jours. Et le public avoisine désormais les 20'000 festivaliers.

>> A écouter, l'interview de Christian Kellenberger à propos de la 20e édition du FFFH : RTS - Alain Arnaud L'invité de La Matinale - Christian Kellenberger, directeur du Festival du Film Français d’Helvétie / L'invité-e de La Matinale / 12 min. / vendredi à 07:33

Selon le directeur et co-fondateur du Festival du film français d'Helvétie, ce sont les comédies françaises qui marchent le mieux: "Il y a eu 'Amélie Poulain', 'Bienvenue chez les Ch'tis' et 'Intouchables', rappelle-t-il. La vague 'Un p'tit truc en plus' va probablement aussi déferler sur la Suisse alémanique. D'ailleurs, nous serons les premiers à présenter le film avec des sous-titres en allemand", précise-t-il.

En attendant le programme officiel

La 20e édition du Festival du film français d'Helvétie (FFFH) se tiendra du 11 au 15 septembre à Bienne. Plus de soixante films seront dévoilés, dont un certain nombre en avant-première. En attendant l'annonce de la programmation le 3 septembre prochain, Christian Kellenberger dévoile en exclusivité la présence du réalisateur français Arnaud Desplechin qui sera à Bienne pour présenter son dernier film 'Spectateurs!'".



"J'aimerais aussi mentionner un coup de coeur: 'La vallée des fous' de Xavier Beauvois, avec un Jean-Paul Rouve en très grande forme. Ce film sera présenté à Bienne et nous en sommes très heureux", ajoute Christian Kellenberger.

Et pour cette édition anniversaire, les organisateurs lancent en avant-première "Bienne Ciel Ouvert": neuf films "coups de coeur" tirés des précédentes éditions, qui sont projetés en plein air du 29 août au 8 septembre sur la place de l'Esplanade.

Propos recueillis par Aleksandra Planinic

Adaptation web: Sarah Clément