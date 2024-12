"En fanfare", comédie feel-good qui réunit deux frères séparés autour de la musique

Après "Un triomphe", Emmanuel Courcol revient avec "En fanfare" sorti le 27 novembre. Une comédie qui raconte la réunion de deux frères séparés à la naissance. L'un est un chef d'orchestre de renommée internationale, l'autre joue du trombone dans la fanfare de son village. Tout les sépare, sauf l'amour de la musique.

Thibaut (Benjamin Lavernhe) est un grand chef d'orchestre qui parcourt le monde. Apprenant qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il lui faut une greffe de moelle osseuse, il découvre qu'il a été adopté et qu'il a un frère prénommé Jimmy (Pierre Lottin).

Ce dernier, employé de cantine scolaire, fréquente une fanfare du Nord de la France où il joue du trombone. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin.

Dans "En fanfare", la question de la maladie et de l'adoption sont rapidement balayées, le coeur de l'histoire est ailleurs. "C'est un film sur la rencontre de deux frères et de deux univers socio-musicaux, confie Emmanuel Courcol dans l'émission Vertigo du 26 novembre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'éducation et le milieu dans lequel on a grandi déterminent les destins".

Deux mois pour devenir chef d'orchestre

Interrogé sur son rôle de chef d'orchestre, Benjamin Lavernhe dit avoir "chopé le virus": "C'est passionnant, ça vous dévore, c'est une vocation. Je pense qu'on ne fait vraiment pas ce métier par hasard, comme le métier d'acteur d'ailleurs. Ce n'est pas alimentaire, c'est une évidence", déclare le sociétaire de la Comédie-Française.

Pour être le plus crédible et le plus naturel possible dans ce rôle, Benjamin Lavernhe s'est intensément entraîné durant deux mois. Un apprentissage épuisant et très technique, confie-t-il: "Ce n'est pas juste une chorégraphie des bras, c'est une manière de communiquer."

Benjamin Lavernhe avoue également avoir été très touché par la musique classique: "Quand vous prenez l'ouverture d''Egmont' de Beethoven en pleine figure, l'émotion monte très vite. J'essayais de refouler tout ça pour ne pas être débordé."

Sujet radio: Philippe Congiusti

Adaptation web: Sarah Clément