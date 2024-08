Disney fait des révélations sur les retours d'Avatar et de Star Wars au cinéma

"Avatar: Feu et cendres" et "Star Wars: The Mandalorian & Grogu": l'entreprise Disney a révélé vendredi soir le titre et de premières images des prochains opus de deux de ses principales licences.

"Feu et cendres" ("Fire and Ash") sera le titre du prochain film de la saga Avatar, a annoncé en personne James Cameron, créateur de la saga et réalisateur des deux premiers films, au premier jour de la convention D23 d'Anaheim, en Californie. La sortie du nouveau volet de sa franchise de science-fiction n'est pas prévue avant décembre 2025.

Des images du nouveau film, actuellement en production en Nouvelle-Zélande, montrent les emblématiques personnages bleus Na'vis, peuple autochtone de la planète imaginaire Pandora, dansant autour d'un feu de camp, mais aussi des images de vaisseaux géants flottants et de bêtes volantes.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Le nouveau film n'est pas ce que vous attendez. Mais c'est sans aucun doute ce que vous voulez", a promis le réalisateur canadien, promettant aux fans "de nouvelles cultures, de nouveaux décors, de nouvelles créatures et de nouveaux biomes".

"Vous verrez beaucoup de choses de la planète Pandora que vous n'avez jamais vues auparavant", a-t-il assuré.

Les deux précédents "Avatar" figurent parmi les trois films les plus rentables de tous les temps, avec des recettes cumulées de 5,2 milliards de dollars. Des quatrième et cinquième volets d'"Avatar" sont prévus pour 2029 et 2031.

Retour de Star Wars au cinéma en 2026

Autre saga phare de l'empire Disney, Star Wars a eu droit à son lot d'annonces, dont de premiers aperçus sur la saison 2 de la série "Andor" et le lancement en décembre de "Star Wars: Skeleton Crew", dans laquelle Jude Law incarnera un Jedi. Présent au D23, ce dernier a promis une série "dans l'esprit des films sur le passage à l'âge adulte des années 1980, comme Les Goonies et E.T.".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Mais les regards se sont principalement tournés vers Jon Favreau et Dave Filoni, qui sont montés sur scène pour donner un premier aperçu du long métrage "The Mandalorian & Grogu", film qui fera suite à la série "The Mandalorian" et qui marquera le retour de Star Wars sur grand écran après une longue interruption.

Baisse de recettes de la franchise

Les fans ont ainsi eu droit à quelques images du film, dont le tournage vient de commencer et la sortie est prévue pour mai 2026. Celles-ci montrent la célèbre créature verte Grogu, dans sa capsule, et son ami chasseur de primes en armure sur une planète enneigée, rappelant qu'ils forment un "clan de deux". "Ce petit est mon apprenti", déclare Mando dans l'extrait.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le film "The Mandalorian & Grogu" a été révélé en janvier et Jon Favreau a confirmé qu'il en serait le réalisateur. Ce film viendra s'ajouter à la liste des longs métrages en développement de Lucasfilm, qui comprend également des films de Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold et Dave Filoni.

Il s'agira toutefois du premier "Star Wars" depuis "L'Ascension de Skywalker" en 2019. Disney, qui produisait jusqu'alors un nouvel opus chaque année, a donné un coup de frein spectaculaire face à l'accueil critique glacial et la baisse des recettes au box-office.

jop avec afp