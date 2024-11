"Diamant brut" d'Agathe Riedinger, la téléréalité comme Graal de l'émancipation

En compétition au dernier Festival de Cannes, "Diamant brut" d'Agathe Riedinger est sorti dans les salles le 20 novembre. Le premier film de la cinéaste française, drame naturaliste à l'heure de la téléréalité et d'Instagram, révèle aussi la jeune actrice Malou Khebizi en ado bimbo en mal d'amour.

Sous le maquillage, son visage a encore les traits de l'enfance. Le "diamant brut", c'est elle: Liane (Malou Khebizi), 19 ans, ado bimbo qui rêve de devenir une star de la téléréalité. Ce casting, c'est la chance de sa vie. "T'as refait des choses ou c'est naturel?" La voix qui l'interroge derrière la caméra est une sorte de bonne fée, sa marraine dans ce monde où hypersexualisation et compétition sont synonymes pour elle de reconnaissance et revanche sur la vie.

Bombardé en compétition officielle au dernier Festival de Cannes, "Diamant brut" est le premier film d'Agathe Riedinger, 40 ans. Il accueille aussi le tour de force d'une jeune actrice non-professionnelle repérée dans un casting sauvage, Malou Khebizi, nommée pour ce rôle aux Révélations des César 2025.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La téléréalité émancipatrice

"J'avais envie d'explorer pourquoi une jeune femme veut faire de la téléréalité, pourquoi elle voit dans la téléréalité une manière de s'émanciper, une manière de se faire entendre, de gagner sa vie. Quelles sont les raisons qui font qu'on a envie d'en faire, qui sont des raisons que je trouve profondément humaines et louables", explique Agathe Riedinger dans le 19h30 du 19 novembre.

Car Liane, revenue d'un foyer et vivant avec sa mère fragile et sa petite soeur, a désespérément besoin d'amour. Et ce manque affectif, la jeune femme à peine sortie de l'adolescence le comble avec les commentaires de ses abonnés, retranscrits en lettres capitales tout au long du long métrage. Dans ce drame naturaliste à l'heure de la téléréalité et d'Instagram, le rêve de Liane est donc d'échapper de toute force à la misère.

Malou Khebizi, éblouissante révélation

Malou Khebizi, filmée au plus près par la réalisatrice, semble jouer sa vie dans chaque scène de cette première fiction tout aussi importance aux yeux d'Agathe Riedinger: "Malou avait conscience que c'était mon premier film, que j'ai mis toutes mes entrailles dans ce projet. Et moi j'avais conscience aussi que j'allais probablement bousculer sa vie. On était donc dans cette espèce de conscience de changer la vie l'une de l'autre (...) On vit quelque chose de très fort toutes les deux".

"Diamant brut" fait en tous les cas une entrée fracassante dans le monde feutré du cinéma par la porte dérobée de la téléréalité.

Sujet TV: Fanny Moille

Adaptation web: olhor avec afp