Dans "Wolfs", George Clooney et Brad Pitt embarquent pour une nuit infernale

Seize ans après "Burn After Reading" des frères Coen, le film "Wolfs" réalisé par Jon Watts réunit à nouveau George Clooney et Brad Pitt. Sortie le 27 septembre sur Apple TV+, cette comédie d'action met en scène les deux stars dans des rôles de "loups solitaires" obligés de travailler ensemble.

Dans "Wolfs", Brad Pitt et George Clooney, également co-producteurs du film, incarnent deux tueurs-nettoyeurs se retrouvant obligés de collaborer sur une scène de crime.

Les deux personnages se retrouvent en effet mandatés pour le même travail, se débarrasser du corps d'un jeune garçon retrouvé en slip dans la chambre d'hôtel d'une magistrate influente. Clooney et Pitt, collègues malgré eux, sont engagés dans une folle nuit, où tout va dérailler.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un film qui joue sur la complicité des deux stars

Avec cette comédie d'action, le réalisateur américain Jon Watts, à qui l'on doit notamment la dernière trilogie "Spiderman", offre une sorte d'ego-trip aux deux stars américaines dans un film où la majeure partie de l'action tient à des dialogues en champ-contrechamp entre Brad Pitt et George Clooney, et qui joue sur la complicité et l'autodérision des deux stars sans toutefois tenir toutes ses promesses.

>> A écouter, Rafael Wolf et Stéphane Gobbo, critiques au débat cinéma de Vertigo, qui n'ont pas été séduits par le film:

Débat cinéma: "Wolfs" de John Watts / Vertigo / 2 min. / lundi à 17:17

Le film a été récemment présenté hors compétition à la Mostra de Venise 2024. "Dès que j'ai lu le scénario, dès qu'on est arrivé sur le plateau, j'ai ressenti cette façon de plaisanter entre nous, de se chamailler tout le temps, c'était si évident", a déclaré George Clooney en conférence de presse lors de la présentation de "Wolfs".

Malgré son casting de choix, "Wolfs" a connu une sortie limitée dans les salles de certains pays, avant sa diffusion mondiale sur la plateforme Apple TV+ le 27 septembre dernier.

ld