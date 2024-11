Dans "The Substance", Demi Moore se met à nu pour dénoncer les diktats de la jeunesse

"The Substance" de la réalisatrice française Coralie Fargeat a profondément marqué l'édition 2024 du Festival de Cannes. Entre satire grotesque, comédie burlesque et gore répugnant, le film sorti le 6 novembre met en scène Demi Moore dans un rôle aussi gonflé qu'introspectif.

Ancienne star du grand écran, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) est sur le point de se faire virer comme une malpropre de son émission télévisée d'aérobic, considérée comme trop âgée par l'odieux producteur du show (Dennis Quaid). Par l'intermédiaire d'un infirmier, elle est invitée à tester un mystérieux produit chimique: la substance. Après s'être injecté le sérum, son corps expulse par le dos une autre version d'elle-même sous la forme d'une superbe femme plus jeune: Sue (Margaret Qualley).

Les règles sont simples: une semaine pour l'une pendant que l'autre sommeille, et vice-versa. Des poches de nourriture pour faire subsister son double, un équilibre strict à respecter, Sue et Elisabeth restant organiquement liées. Quand Sue, engagée pour une nouvelle émission par l'ancien producteur d'Elisabeth, goûte à l'ivresse de la célébrité, les règles vont être brisées, entraînant des conséquences irréversibles.

Une frénésie sidérante

Déjà autrice de "Revenge", un rape and revenge (viol et revanche) anglophone particulièrement teigneux sorti en 2017, Coralie Fargeat a secoué le dernier Festival de Cannes avec sans nul doute le film le plus fou vu depuis des lustres.

Le risque de voir "The Substance" tourner en rond autour de son concept en forme de variation sur "Le portrait de Dorian Gray" était grand. Mais après une demi-heure, le film ne cessera de pousser son idée de départ jusqu'à ses extrêmes avec une frénésie sidérante. Faisant fi de tout bon goût, le film fonce tête baissée dans la satire grotesque, la comédie burlesque et le gore le plus répugnant dans une dénonciation féroce des diktats de la jeunesse et de la beauté.

Un délire orgasmique

Dans la peau d'un producteur immonde, logiquement prénommé Harvey, Dennis Quaid en fait des tonnes pour notre plus grand bonheur, tandis que Demi Moore se met littéralement à nu dans ce rôle aussi gonflé qu’introspectif.

Truffé de références à "La mouche" de Cronenberg et à "Shining" de Kubrick, "The Substance" provoque l’hilarité, le dégoût, la stupéfaction dans un festival d'excès délirant proprement orgasmique.

Rafael Wolf/ld