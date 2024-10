Dans "Miséricorde", Catherine Frot intègre l'univers singulier d'Alain Guiraudie

Avec "Miséricorde" sorti le 16 octobre, le cinéaste français Alain Guiraudie signe un conte philosophique teinté de thriller, baignant dans une forêt sauvage qui résonne des désirs retenus et des silences de toute une communauté. Une expérience inédite pour l'actrice populaire Catherine Frot.

"Miséricorde" d'Alain Guiraudie raconte l'histoire de Jérémie (Félix Kysyl) qui revient à Saint-Martial, un petit village ardéchois, pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine (Catherine Frot), sa veuve, contre l'avis de son propre fils. Mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue.

Avec "Miséricorde", Catherine Frot intègre pour la première fois l'univers très libre et très piquant du cinéaste français Alain Guiraudie, à qui l'on doit des films comme "Le roi de l'évasion", "L'inconnu du lac" ou "Rester vertical".

Catherine Frot règne quant à elle en star populaire du cinéma français depuis de nombreuses années. César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Marguerite" en 2016, lauréate de deux Molières pour "Un air de famille" en 1995 et "Fleur de cactus" en 2016, révélée avec "La dilettante" en 1998, on l'a vue notamment depuis dans "Vipère au poing", "Odette Toulemonde", ou encore "Les saveurs du palais". L'actrice impose en toute discrétion son élégance et son humanité à des films comiques autant que dramatiques et s'impose désormais dans le cinéma singulier d'Alain Guiraudie.

Une scène du film "Miséricorde" d'Alain Guiraudie. [Les films du Losange]

Un personnage essentiel

Dans "Miséricorde", Catherine Frot se défend d'être la pièce centrale de ce film où plane le mystère et où rôde la mort. "Il y a quelque chose de choral", estime-t-elle dans l'émission Vertigo du 17 octobre. Si Martine n'est peut-être pas le personnage principal du film, elle en est néanmoins le pilier. Elle y occupe toujours la même place, comme une force immuable qui traverse le long métrage. Elle semble ressentir les choses, les pressentir, sans toutefois les dire.

"C'est la femme du film au sens où c'est elle qui reçoit tout le monde pour essayer de démêler l'intrigue. Parce qu'il y a quand même un crime, souligne Catherine Frot. C'est une femme seule. Elle n'a plus son mari, elle n'a plus son fils. Ce jeune homme [Jérémie] dérange et attire. Même elle, elle est attirée, mais d'une façon sobre. Elle ne dit rien. La séduction ne se voit pas, ne se dit pas".

Avec ce rôle, et d'autres auparavant, Catherine Frot se détache de la bourgeoise amusante à laquelle on l'associe souvent. "Je n'arrive pas à me satisfaire d'une seule chose. Je sais que j'ai pu incarner des bourgeoises très drôles, mais toujours assez complexes selon moi. Je ne peux pas me contenter de la même chose. Mon métier est une exploration. J'aime aller vers des rencontres qui me font réfléchir. C'est une envie de diversité et de voyage", analyse l'actrice.

Entre une forme de comédie, une intrigue policière et une dimension mystique, "Miséricorde" n'entre pas dans les cases et repousse en tout cas les limites du genre.

Propos recueillis par Rafael Wolf

Adaptation web: Lara Donnet