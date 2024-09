Dans "Le procès du chien", Laetitia Dosch questionne notre rapport aux animaux

Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, Laetitia Dosch explore la relation ambigüe que nous entretenons avec nos animaux de compagnie. Oscillant entre comédie burlesque et drame philosophico-sociétal, "Le procès du chien" coproduit par la RTS est à voir depuis le 11 septembre au cinéma.

Jeune avocate des causes perdues, Avril (Laetitia Dosch) se fait la promesse de gagner sa prochaine affaire. Mais lorsque Dariuch (François Damiens), un marginal un peu louche, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos - menacé d'être euthanasié pour avoir mordu une femme -, les convictions d’Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu’agité: le procès du chien.

Entre admiration et exploitation

Ce n'est pas la première fois que Laetitia Dosch s'empare de la question animale, une thématique centrale en partie liée à son enfance. Petite, la comédienne franco-suisse est entourée d'un oncle ornithologue, capable de soigner et recueillir les pies blessées. Ce qui ne l'empêche pas de voler des oeufs pour sa bibliothèque personnelle ou d'empailler des animaux.

Cette relation d'amour et de servitude entretenue avec les animaux domestiques intrigue beaucoup Laetitia Dosch. "Si on prend l'exemple du chien, c'est un ancien loup qu'on a transformé durant 40'000 ans. On a sélectionné les plus dociles, on les a castrés pour qu'ils restent des enfants. On crée des partenaires idéaux. C'est ça qui est vachement ambigu et ambivalent", déclare-t-elle dans l'émission Vertigo du 9 septembre.

En 2018, la comédienne partage la scène au côté d'un cheval dans "Hate". C'est d'ailleurs suite à ce spectacle que l'idée du film lui sera soufflée par une spectatrice, lui racontant l'histoire d'un procès autour d'un chien qui avait déchaîné les passions dans une ville.

Des personnages hauts en couleur

Inspiré de différents faits divers, dont un qui a été jusqu'en appel à la Cour européenne des droits de l'homme, "Le procès du chien" interroge les rapports de domination et d'exploitation, mais sous l'angle de l'humour, car pour Laetitia Dosch, la comédie est un beau moyen de faire réfléchir les gens. Dans le film, la galerie de personnages hauts en couleur y contribue beaucoup.

Echevelé, un peu sale et vulgaire, Dariuch - incarné par François Damiens - révèle aussi un côté très attachant, notamment dans la relation qu'il a avec son chien, unique source de réconfort et d'affection. Laetitia Dosch avoue que l'acteur belge était pour elle une évidence: "Il a cet humour subversif et cette grande capacité d'improvisation".

Parmi les autres protagonistes de l'histoire, outre Laetitia Dosch qui incarne l'avocate Avril, on peut citer également Marc, le comportementaliste pour chiens, joué par Jean-Pascal Zadi. Un personnage solitaire aussi sexy que gentil, selon la réalisatrice. Anne Dorval interprète pour sa part l'avocate de la victime, favorable à une mise à mort du chien.

Chacun cherche son chien

Sélectionné à Cannes dans la catégorie "Un certain regard" et co-produit par la RTS, "Le procès du chien" a révélé une autre star: Kodi, le croisé griffon de neuf ans qui incarne Cosmos dans le film, a reçu la Palm Dog (meilleure prestation canine) lors de cette 77e édition du Festival.

Laetitia Dosch confie qu'il y a eu beaucoup de recherches avant de trouver la perle rare: "J'ai passé des castings de chiens un peu partout en France, j'ai rencontré plein de dresseurs. Je cherchais un chien qui dégage un truc sympathique, mais qui soit aussi un peu mal dégrossi".

Suite à un passage en radio, une compagnie spécialisée dans l'entraînement d'animaux pour le théâtre et le cinéma prend contact avec Laetitia Dosch. Séduite par leur approche, la réalisatrice tombe sur une vidéo de Kodi sautant sur des bottes de foin: "Ce chien dégageait un truc, on voyait qu'il avait plein d'émotions... je me suis dit: 'Ça c'est un chien, on ne croit pas qu'il puisse être violent' et en même temps il peut l'être c'est sûr".

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Sarah Clément