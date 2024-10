Clown burlesque, Camille Lellouche pétille de spontanéité dans "L'heureuse élue"

Comédie basée sur le choc des cultures, "L'heureuse élue" met en scène une chauffeuse Uber censée jouer la fiancée parfaite dans une famille bourgeoise. Dans ce rôle spécialement créé pour elle, la comédienne et humoriste Camille Lellouche enchaîne les gags et brille par son autodérision.

Dernier film de Frank Bellocq, "L'heureuse élue" raconte l'histoire de Fiona (Camille Lellouche), chauffeuse Uber recrutée par un fils à papa pour feindre d'être sa future épouse. Celui-ci espère ainsi pouvoir soutirer de l'argent à ses riches parents (Michèle Laroque et Gérard Darmon), lors d'un week-end tout frais payé dans un superbe hôtel au Maroc. Sauf que la rencontre ne va pas se passer comme prévu.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un rôle sur mesure

Comédie basée sur le choc des cultures, "L'heureuse élue" repose quasi intégralement sur le personnage de Fiona qui n'a pas du tout les codes de la famille bourgeoise dans laquelle elle se retrouve. Impulsive, spontanée et sans filtre, la jeune femme va aussi leur apporter une véritable bouffée de fraîcheur.

Camille Lellouche l'avoue d'emblée: le personnage de Fiona a été entièrement composé selon ses envies. "Le scénariste et le producteur du film m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient envie de m'écrire un rôle sur mesure. Comme j'aime bien le choc des cultures, on s'est inspiré de ma propre vie", confie la comédienne dans l'émission Vertigo du 25 septembre.

>> A écouter, l'interview de Camille Lellouche dans Vertigo : SND L'invitée : Camille Lellouche, "Lʹheureuse élue" / Vertigo / 20 min. / mercredi à 17:06

"Je viens aussi de la banlieue et j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. J'ai servi des gens de plein de milieux sociaux différents, dont des milieux bourgeois, et j'ai servi tout le monde de la même manière", affirme la comédienne et humoriste française.

Et d'ajouter: "Ce n'est pas parce que tu viens de banlieue que tu es une racaille, un menteur, un tricheur ou un voleur. Tout comme ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu bourgeois que tu es forcément hyper bien élevé et que tu as des super valeurs."

Consécration avec "Mais je t'aime"

Artiste désormais bien reconnue, Camille Lellouche s'est également fait une jolie place dans le domaine de la musique. Elle a commencé le piano à l'âge de 4 ans et cette passion ne l'a jamais quittée, même dans les moments difficiles.

En 2015, Camille Lellouche participe au télécrochet The Voice et se fait repérer par la chanteuse Jenifer. La véritable consécration arrive cinq ans plus tard lors de la sortie de "Mais je t'aime", une chanson interprétée en duo avec Grand Corps Malade. Composés par Camille Lellouche, le texte et la mélodie sont restés quelques années dans un tiroir jusqu'au jour où le slameur lui confie son envie de faire une chanson avec elle, pour son album "Mesdames".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Je lui ai dit, moi j'ai une chanson. Je me suis mise au piano et je lui ai chanté les couplets et le refrain. Fabien (Grand Corps Malade) m'a alors dit 'tu ne touches à rien, je vais juste te répondre'", raconte Camille Lellouche. Le clip, simple et épuré, rencontre un succès phénoménal. Un an plus tard, "Mais je t'aime" remporte le titre de meilleure chanson originale aux Victoires de la musique.

Ecrire des chansons, jouer dans des films ou dans des spectacles, Camille Lellouche reconnaît qu'elle a ce besoin viscéral d'exister intensément et de laisser une trace. La récente sortie de son premier livre "Tout te dire" (Stock, mars 2024), sorte de confession autobiographique faite à sa fille, ajoute encore une pièce à l'édifice de l'artiste talentueuse.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Sarah Clément