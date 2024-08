Cinq films qui ont marqué leur pays en 2024.

Le français pour seule langue nationale suisse: la comédie alémanique "Ciao-Ciao Bourbine" ("Bon Schuur Ticino" en version originale) s'amuse du résultat cauchemardesque d'une votation fédérale pour les germanophones et tessinois. Le film sorti le 17 janvier 2024 offre un second rôle au Vaudois Vincent Kucholl.

>> A lire aussi : "Ciao-Ciao Bourbine", comédie loufoque sur le plurilinguisme suisse

Avec son autodérision alémanique, "Ciao-Ciao Bourbine" de Peter Luisi ironise sur l'état d'esprit régnant dans les différentes régions du pays, tout en plaçant la sympathie entre zones linguistiques au coeur de son histoire. Les animosités entre Romands et Alémaniques y trouvent leur place, sans tomber dans l'irrespect.

>> A écouter, l'épisode consacré à "Ciao-Ciao Bourbine" : DR Ces fims qui marquent leur pays (ép. 1/5) : «Ciao-Ciao Bourbine», le portrait d’une Suisse plongée dans le chaos / Le 12h30 / 5 min. / lundi à 12:39

"On a ri beaucoup plus en Suisse alémanique qu'en Romandie. Le public a réagi de manière beaucoup plus sérieuse en Suisse romande et cela m'a surpris. Mais c'est clairement un film qui plaît à tout le monde et ce n'est pas si souvent qu'un film est bien accueilli dans toutes les régions linguistiques de Suisse, c'est pourquoi je trouve que c'est une véritable réussite", indique dans le 12h30 du 5 août le journaliste et correspondant Philippe Reichen.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info