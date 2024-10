Charlotte Le Bon magistrale dans un biopic consacré à l'artiste Niki de Saint Phalle

Dans son biopic "Niki" sorti le 9 octobre, Céline Sallette retrace dix ans de la vie de Niki de Saint Phalle qui vont faire naître l'artiste que l'on connaît aujourd'hui. Dix ans marqués par les traumas, les troubles mentaux, mais aussi l'amour et la résilience d'une femme d'exception au destin bouleversant.

Paris, 1952. Niki s'est installée en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffantes. Mais malgré la distance, Niki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Niki trouvera dans l'art une arme pour se libérer et devenir lʹartiste unique que lʹon connaît aujourdʹhui.

"Ma vocation, je l'ai trouvée chez les fous", lance Niki de Saint Phalle dans ce biopic réalisé par Céline Sallette avec Charlotte Le Bon, magistrale dans le rôle de l'artiste luttant contre ses démons intérieurs.

Pour son premier long métrage, l'actrice Céline Sallette ("L'Apollonide") s'est penchée sur la plasticienne franco-américaine (1930-2002) et épouse de l'artiste fribourgeois Jean Tinguely, rendue célèbre par ses plantureuses Nanas, ainsi que ses Tirs, performances où elle tire à la carabine sur des poches de peinture. "Niki m'a percutée de mille façons. (...) Je suis fascinée par la façon dont elle s'est foutue des modes, de la réception de ses oeuvres. Elle fait ce qui lui semble juste et peu importe si ça n'est pas compris tout de suite", indique Céline Sallette dans l'émission Vertigo du 10 octobre.

Les traumas puis la renaissance par l'art

Dans "Niki", on assiste à la naissance d'une artiste. "Il s'agissait d'essayer de montrer les étapes du processus qui mène Niki vers elle, vers sa pleine puissance, vers sa libération. (...) Elle est une source de lumière. J'aimerais tellement que l'on connaisse plus son travail. Pour moi, c'est un exemple", explique Céline Sallette.

Plutôt qu'un biopic des débuts jusqu'à la reconnaissance, Céline Sallette s'est concentrée sur une période de dix ans (1952-1961) et a choisi d'explorer comment les troubles mentaux, la maladie et les traumas ont façonné Niki de Saint Phalle. En particulier l'inceste qu'elle a subi par son père, dont elle ne parlera ouvertement que sur le tard.

>> Ecouter l'interview de Céline Sallette dans Vertigo du 10 octobre : Logical Pictures L'invitée : Céline Sallette pour "Niki" / Vertigo / 20 min. / jeudi à 17:06

Qui d'autre que Charlotte Le Bon pour interpréter ce rôle? "Personne", répond sans ambages Céline Sallette. Comme Niki de Saint Phalle, la Québécoise a débuté dans le mannequinat et s'y est vite sentie à l'étroit. "Elle a vécu en France et en Amérique, elle n'avait pas vraiment de maison, c'est quelque chose que je comprends. (...) Il y a plein de choses qui me sont très familières, comme les gestes de la peinture parce que je peins aussi, ou ceux de la sculpture, car je les comprends", expliquait Charlotte Le Bon dans le 19h30 du 23 mai.

Le biopic "Niki" dévoile la vie héroïque de l'artiste et la lumière qu'elle partage avec l'humanité. "On disait d'elle qu'elle était un phénix parce qu'à plusieurs étapes de sa vie, à plusieurs moments, ses dragons, ses démons sont revenus. (...) Il y a quelque chose chez elle de miraculeusement résilient et de bouleversant", conclut la réalisatrice.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Lara Donnet