"Brunaupark", portrait documentaire des habitants d'un quartier voué à la destruction

"Brunaupark" de Felix Hergert et Dominik Zietlow est un film documentaire suisse sorti le 27 novembre. Il dresse le portrait d'un quartier zurichois en passe d'être détruit ainsi que de ses habitantes et habitants, victimes de la spéculation et placés face à leur destin.

Brunaupark est le nom d'un complexe résidentiel zurichois de près de 400 appartements. Un ensemble d'immeubles en passe d’être détruit, car leur propriétaire, la Caisse de pension du Crédit Suisse, souhaite construire un nouveau complexe immobilier de 500 nouveaux logements. Victimes de cette spéculation, les centaines de locataires contestent leur éviction. Dans leur documentaire, Hergert et Zietlow dressent le portrait d'un quartier résilient et plein de vie face à son destin.

Récompensé au dernier festival Vision du Réel, le film raconte l'histoire et l'incertitude des 239 habitants de Brunaupark dont la vie est bouleversée depuis 2017, date à laquelle Crédit Suisse a annoncé la transformation du quartier, et donc l'exclusion de ses résidents et résidentes. Le documentaire met en lumière la bataille menée par ces locataires luttant contre leur éviction. Les deux réalisateurs les ont ainsi suivis pendant plus de trois ans.

"Nous sommes concernés par la gentrification à Zurich parce que nous y vivons. Un 1er mai, lors de la manifestation, nous avons été approchés par une dame nous demandant de signer une pétition contre la démolition de Brunaupark. A partir de là, on a commencé à s'intéresser à la problématique", se souvient Dominik Zietlow, co-réalisateur du film, dans le 19h30 du 1er décembre.

Une histoire de résistance et de solidarité

Brunaupark n'est pas un cas isolé. Le phénomène est de plus en plus courant. C'est pourtant ce quartier qui a inspiré un documentaire à Felix Hergert et Dominik Zietlow. "Chaque deux semaines, il y a un cas comme ça. Certainement aussi à Genève ou à Lausanne. Le problème existe partout. Ce que l'on a essayé de faire, c'est un documentaire qui reste et montre un certain moment, et qui témoigne aussi d'une petite victoire: celle des habitants qui résistent", indique dans le 12h30 du 27 novembre Dominik Zietlow.

Sans voix off et avec beaucoup de poésie, le film déroule la vie de ce quartier, des jeux d'enfants à la chanteuse lyrique en passant par la pizzeria, et sa métamorphose forcée. "Brunaupark" est aussi une histoire de résistance et de solidarité. Et c'est surtout une manière de montrer l'humain, souvent oublié dans les transactions financières. "Peut-être que ce n'est pas militant, mais c'est un acte social de notre part d'être avec les gens, de les écouter et d'être avec eux", explique Dominik Zietlow.

Désormais, la lutte de Brunaupark se joue au tribunal et certains locataires résistent toujours.

Sujet radio: Anne Fournier

Adaptation web: ld