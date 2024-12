Avec "Wicked", la future méchante sorcière du Magicien d'Oz débarque sur grand écran

Comédie musicale à grand succès depuis une vingtaine d'années, "Wicked" raconte le destin et l'amitié de deux jeunes sorcières que tout oppose. Ayant déjà explosé le box-office américain en quelques jours, le film est sorti le 4 décembre dans les salles romandes.

Préquel de Dorothy et de son célèbre magicien, "Wicked" suit le parcours de deux sorcières légendaires du monde d'Oz. Jeune femme courageuse, mais rejetée à cause de sa peau vert émeraude, Elphaba (Cynthia Erivo) n'a aucune idée de l'étendue de ses pouvoirs. Populaire et pétillante, Glinda (Ariana Grande) ne connaît pas encore la nature ambitieuse de son coeur.

Les deux femmes vont nouer une amitié improbable sur les bancs de l'université magique de Shiz. Mais la rencontre avec le Magicien d'Oz va voir leurs chemins s'éloigner. Leurs aventures extraordinaires les mèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la Bonne et la Méchante Sorcière de l'Ouest.

Un carton au box-office

Sorti le 22 novembre aux Etats-Unis, "Wicked" a pris la tête du box-office lors de son week-end de lancement, avec 114 millions de dollars de recettes. Le film de Jon Chu réalise le troisième meilleur démarrage de 2024 dans les cinémas américains et canadiens, derrière la comédie de super-héros Marvel "Deadpool & Wolverine" (211 millions) and "Vice-Versa 2" (154 millions).

>> Ecouter les avis plus mitigés des critiques cinéma dans Vertigo : Universal Débat cinéma / Vertigo / 23 min. / mercredi à 17:07

Comédie musicale de longue haleine (une heure de chansons sur 2h40 de film), "Wicked" peut aussi compter sur la présence de Michelle Yeoh en directrice d'université ainsi que de Jeff Goldblum et Jonathan Bailey pour attirer le grand public.

Sarah Clément/afp