Avec "Une part manquante", Guillaume Senez creuse le sillon de la parentalité

Après "Keeper" et "Nos batailles", le réalisateur franco-belge Guillaume Senez continue d'explorer la parentalité avec un de ses acteurs fétiches. Dans "Une part manquante" sorti le 4 décembre, Romain Duris incarne un père prêt à tout pour retrouver sa fille, dans un Japon loin des clichés.



Jérôme parcourt tous les jours les rues de Tokyo au volant de son taxi, à la recherche de sa fille Lily, enlevée par sa mère japonaise lors de leur séparation il y a neuf ans. Alors que l'espoir ne semble plus permis, et que Jérôme s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

L'idée de ce troisième long métrage est arrivée lorsque Guillaume Senez et Romain Duris faisaient la promotion de "Nos batailles" au Japon. Le réalisateur franco-belge découvre alors que la loi nippone attribue la garde de l'enfant et l'autorité parentale à un seul parent en cas de séparation (ndlr: une nouvelle loi sur la garde partagée devrait entrer en vigueur en 2026). Père de trois enfants lui-même et se sentant très touché par cette problématique, Guillaume Senez décide que ce sera le thème de son prochain film.

Un Japon loin des clichés

Pour incarner ce père désespéré, devenu chauffeur de taxi par dépit, Romain Duris a d'abord appris phonétiquement ses répliques en japonais. Sur place, durant le tournage, il fait ses courses, va au restaurant, discute avec l'équipe technique. "Cela lui a permis de faire des petits bouts de phrase en impro, des choses qui n'étaient pas prévues", confie Guillaume Senez dans le 12h45 du 28 novembre.

Dans "Une part manquante", le Japon est perçu à travers les yeux de Jérôme qui y vit depuis quinze ans. En adoptant le regard d'un expatrié de longue date, les clichés sont balayés. "On a enlevé tout ce qui pouvait être un peu exotique, tout ce qui était image d'Épinal, poursuit Guillaume Senez. Donc pas de Mont Fuji, pas de petit chat avec sa patte, et pas de karaoké".

Un réalisateur fidèle

Lors de leur précédent film, Romain Duris et Guillaume Senez s'étaient promis de retravailler ensemble. C'est désormais chose faite avec "Une part manquante". Pour le réalisateur, diriger des acteurs nécessite une confiance mutuelle: "Quand j'ai envie de travailler avec un nouveau comédien ou une nouvelle comédienne, je regarde son CV et je regarde si il ou elle a travaillé plusieurs fois avec le même ou la même cinéaste", affirme-t-il.

>> A voir, l'interview de Guillaume Senez dans le 12h45 : Rendez-vous Culture : Julie Evard reçoit le réalisateur Guillaume Senez pour son troisième film « Une part manquante » / 12h45 / 7 min. / jeudi à 12:45

"C'est un indicateur très important pour moi parce que je me dis: 'tiens, là, il y a une fidélité, il y a une confiance, il y a humainement quelque chose", poursuit-il. Une maxime qui s'applique également aux jeunes acteurs et à l'équipe technique: "Si ce sont des personnes avec qui je peux aller au restaurant et refaire le monde jusqu'à 2h du matin, a priori, on va bien s'entendre", déclare Guillaume Senez en souriant.



Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: Sarah Clément