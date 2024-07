Avec "Le médium", le Franco-Suisse Emmanuel Laskar signe sa première tragicomédie

Premier long métrage réalisé par lʹacteur franco-suisse Emmanuel Laskar, présenté aux Journées de Soleure en début d'année et sorti le 10 juillet, "Le médium" est une tragicomédie fantastique évoquant les fantômes que doit affronter un jeune couple endeuillé pour reprendre possession de sa vie.

Michael Monge (Emmanuel Laskar) est un jeune médium, tout comme sa mère (Noémie Lvovsky) qui vient de mourir. Seul héritier de ses dons, il est encouragé par sa sœur (Maud Wyler) à reprendre sa clientèle et communiquer avec les morts. Mais une nouvelle cliente va bouleverser ce plan de carrière: Alice (Louise Bourgoin), une jeune artiste charismatique saisie par la mort récente de son compagnon. Frappés par un coup de foudre réciproque, Michael et Alice seront forcés d’affronter leurs fantômes pour reprendre possession de leur vie.

Le thème de ce premier long métrage de l'acteur et réalisateur franco-suisse Emmanuel Laskar s'est imposé en raison de ses vertus tragi-comiques: "J'aime rire du désastre, de la tragédie. Et j'avais déjà ce ton tragi-comique dans mes courts métrages. C'est aussi un thème qui m'est cher parce que j'ai vécu des pertes et que je suis très nostalgique. J'ai donc du mal avec les ruptures, avec la mort", explique Emmanuel Laskar dans l'émission Vertigo du 10 juillet.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Film sensible et drôle

L'idée du film "Le médium" a pris sa source sur les planches du théâtre. "C'est parti d'une improvisation dans un spectacle avec la troupe des Chiens de Navarre [ndlr: il en est membre en tant qu'acteur et auteur], où j'ai écrit et improvisé une scène de communication, de possession avec un médium. J'ai ensuite développé l'histoire de ce personnage, son héritage avec sa mère, la transmission du don", détaille Emmanuel Laskar.

Film sensible au ton décalé sur le deuil et sur les rapports que nous entretenons avec la mort, "Le médium" propose de façon parabolique et fabuliste un univers plein de fantaisie, de mélancolie et d'humour.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: olhor