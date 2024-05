Avec "Augure", le rappeur Baloji s'affranchit des étiquettes dans un film subtil

Le réalisateur et rappeur belgo-congolais Baloji sort son premier long métrage, "Augure", sorti le 8 mai. Il y raconte, à travers les perspectives de quatre personnages, tous considérés comme des sorciers, une société congolaise entre rêve et réalité, catholicisme et animisme.

Koffi (Marc Zinga) retourne au Congo après plus de dix-huit ans pour présenter sa femme enceinte blanche, blonde et belge (Lucie Debay) à sa famille. Considéré comme un sorcier par les siens, il va tenter de s’affranchir de cette malédiction aux côtés de trois autres personnages: sa sœur Tshala (Eliane Umuhire), sa mère Mujila (Yves-Marina Gnahoua) et Paco (Marcel Otete Kabeya), le garçon des rues.

Premier long métrage du réalisateur et rappeur belge Baloji, "Augure" emmène les spectatrices et spectateurs dans un voyage au cœur de la société congolaise, entre rêve et réalité, nostalgie et soif de changement. Divisé en quatre chapitres, on y suit tour à tour les points de vue des quatre personnages.

"C'est vraiment un film choral qui démarre par le point de vue de Koffi, un point de vue presque occidentalisé, puisqu'il revient au Congo après plus de dix-huit ans. Il y retrouve sa famille et l’on pense alors qu'il est la personne la plus stigmatisée qu'il soit. Et l'on se rend compte, au fur et à mesure que le film évolue, qu'il est peut-être en réalité la personne la moins stigmatisée", explique Baloji dans l’émission Vertigo du 10 mai.

Une étiquette qui pèse

Dans le film, l’assignation de Koffi à son identité de sorcier est basée sur un élément physique. Celle de Paco se base sur sa situation d’enfant des rues, tandis que sa sœur est considérée comme une sorcière car elle refuse sa condition première de mère.

"Ils ont toutes et tous une assignation qui leur pèse, qui les empêche de s'épanouir, de s'accepter et d’être accepté entièrement. Parce que tout ce qu'on leur renvoie, c'est soit une déformation physique, soit une assignation à une identité ou à un refus de sa condition. Dans le cas de la sœur qui se considère comme nullipare, je trouve que le terme en dit beaucoup de ce que raconte la langue française, la culture et les traditions dans lesquelles nous vivons", détaille Baloji.

Le réalisateur tient à rappeler que son film ne cherche pas à créer de scission entre le monde occidental, où il y aurait "des valeurs et du bon sens" et un monde africain, où l’animisme l’emporterait et où le chaos serait de mise. "Justement, le film parcourt une société entre le sacré et le profane, et en même temps entre des traditions catholiques et animistes".

Une sensation de déjà-vu

Une partie de "Augure" fait la part belle à l’occultisme et aux croyances. Au point que parfois, les mondes parallèles semblent avoir plus de poids que la réalité. "L'augure, c'est vraiment le présage, le déjà-vu dans le langage courant. Il s’agit du moment où l'on a l’impression d’avoir déjà vécu certaines expériences sur la base de nos rêves, de nos envies ou de notre vécu. Dans le film, tous les protagonistes en font l’expérience", précise Baloji.

Dans le film, la société congolaise est présentée de manière moderne et pourtant, "à aucun moment le film n'est dans le réel, explique le réalisateur. Il n'existe pas de gang qui se balade en robes roses, il n’existe pas de fanfares avec des musiciens portant des vêtements de La Nouvelle-Orléans. Pour être totalement factuel, le Congo fait sept fois la taille de la France. Il s’agit du premier pays francophone au monde, mais qui est souvent résumé à un pays en proie à des guerres et dont le sol et le sous-sol possèdent les matières premières dont on a besoin pour fabriquer des ordinateurs et des téléphones."

Sujet radio: Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Myriam Semaani