Avec "Alien Romulus", le célèbre xénomorphe de H.R. Giger revient nous faire trembler

Quarante-cinq ans après "Alien, le 8e passager" de Ridley Scott, un nouvel (et septième) opus est sorti mercredi 14 août au cinéma. L'occasion de revenir sur la genèse de la créature imaginée par le plasticien Suisse Hans Ruedi Giger.

Ce mercredi 14 août, le 7e film de la saga Alien est sorti sur les écrans. Le projet a été confié au réalisateur uruguayen Fede Alvarez, qui s'est déjà illustré dans le genre du film d'horreur avec le remake d'"Evil Dead" (2013) et "Don't Breathe" (2016). Dans "Alien Romulus", Fede Alvarez revient aux sources de la franchise avec un thriller haletant et sanglant qui voit un groupe de jeunes tenter de fuir leur colonie en rejoignant ce qui semble être un vaisseau abandonné. Mais l'engin, promesse de liberté, se transforme rapidement en piège mortel.

Ce nouveau volet de la franchise reprend les codes des premiers épisodes, tout en intensifiant encore le niveau de l'horreur. L'occasion de redécouvrir le xénomorphe le plus terrifiant de l'histoire du cinéma et la genèse de cette créature imaginée par le plasticien suisse Hans Ruedi Giger.

Portée à l'écran pour la première fois en 1979 par Ridley Scott dans "Alien, le 8e passager", la créature extraterrestre offre à Giger une reconnaissance internationale. Le plasticien devient le premier Suisse de l'histoire à remporter un Oscar pour les effets visuels du film. Et son xénomorphe reste, encore de nos jours, l'un des monstres de cinéma les plus effrayants.

Un univers qui fusionne organique et mécanique

Après avoir étudié l'architecture et le design industriel, H.R. Giger s'installe et travaille à Zurich comme architecte d'intérieur avant de s'adonner exclusivement à l'art. Plasticien, graphiste, illustrateur et sculpteur, H.R. Giger invente son univers à travers un style singulier. Il entremêle l'érotisme et le macabre dans des œuvres sombres et inquiétantes où la chair fusionne avec le métal.

Ses passions pour l'anatomie humaine et le dessin industriel donnent naissance à ce qu'il appelle l'art bio-mécanique, un monde habité de personnages et de scènes à la fois morbides et fantastiques. En 1969, il crée un corps mêlant éléments mécaniques et membres sensuels et phalliques, son bio-mécanoïde. L'ancêtre de celui que l'on nomme aujourd'hui Alien.

Détail de «Necronom IV» de H.R. Giger (1976)

En 1976, son livre "Necronomicon" tombe entre les mains du cinéaste Ridley Scott. Le réalisateur britannique travaille sur un projet de long-métrage, le futur "Alien". Quand il découvre le tableau Necronom IV, le réalisateur imagine enfin le personnage principal de son film d'horreur de science-fiction. Il confie à H.R. Giger le soin de créer la créature monstrueuse de son prochain film.

"Dans l'espace, personne ne vous entendra crier..."

Pour le tournage de "Alien, le 8e passager", Giger perfectionne la monstruosité de sa créature extraterrestre. Il retire les yeux du monstre pour le déposséder de son âme. Puis imagine un cycle de reproduction pour son xénomorphe qui donnera lieu à des scènes qui marqueront les esprits de façon indélébile. Qui peut oublier ce parasite rampant, en forme de main, qui s'accroche au visage de sa victime pour y implanter un embryon? Qui n'a pas été marqué par l'image de ces hôtes, encore vivants, qui voient leur thorax exploser lors de l'éclosion de la larve de l'Alien?

Dans ce dernier film de la franchise, le réalisateur uruguayen Fede Alvarez reprend tous les éléments qui ont fait le succès du premier opus de Ridley Scott et feront une fois encore, à n'en pas douter, cauchemarder une nouvelle génération de spectateurs.

Sujet TV: G. de Diesbach et M. Doucas

Adaptation web: Sébastien Foggiato