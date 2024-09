Adrien Bordone évoque la remigration de ses "Amis espagnols" dans un documentaire

Présenté en compétition au dernier Festival Visions du réel à Nyon (VD), "Mes amis espagnols" d'Adrien Bordone est à découvrir au cinéma depuis le 25 septembre. Le documentaire évoque la remigration à l'adolescence des amis du cinéaste biennois dans le pays de leurs parents.

Il est né à Bienne dans les années 1980, comme eux, ses amis. Sauf qu'eux, adolescents, sont repartis dans leur pays, l'Espagne. Pas par choix, mais parce que leurs parents l'ont souhaité.

Adrien Bordone, lui, est resté en Suisse. Il a étudié la philosophie, a fait l'ECAL (école cantonale d'art de Lausanne) où il a obtenu un Bachelor en cinéma. Et depuis, il a fait de cette dernière passion son métier.

Il a réalisé entre autres, en solo ou en duo, "Après l’hiver" qui évoquait des adolescents en recherche d'apprentissage, le documentaire "Alexia, Kevin et Romain" traitant de personnes fragiles qui cherchent leur place dans la société ou encore "Plus chauds que le climat" qui, comme son nom l'indique, parle des jeunes face aux changements climatiques.

Ce qui ne change pas en revanche chez le Biennois, c'est le fil rouge qui traverse sa filmographie: les passages et les moments charnières.

Portrait tendre

Aujourd'hui d'ailleurs, pour son deuxième long métrage, Adrien Bordone a choisi de retrouver ses amis espagnols vingt ans après leur retour forcé au pays. Sans doute le moment le plus charnière de toute leur vie. Le plus douloureux aussi.

"J'avais l'idée de ce film depuis très longtemps, mais les idées prennent du temps pour mûrir. L'élément déclencheur a été le retour en Suisse de l'un de mes amis qui était parti à l'âge de 15 ans en Espagne. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis posé toutes ces questions d'allers-retours et que le processus du film a commencé", explique le réalisateur dans le 12h30 du 18 septembre.

A travers leurs histoires, un portrait tendre de ces hommes se dessine dans "Mes amis espagnols", mû par l'affection et l'amitié. Et d'un sujet personnel, le cinéaste touche à l'universel en évoquant le déracinement et la migration.

Sujet TV et interview: Julie Evard

Adaptation web: olhor