A la Mostra de Venise, George Clooney et Brad Pitt présentent leur comédie d'action "Wolfs"

Les inoxydables et désormais sexagénaires George Clooney et Brad Pitt ont présenté dimanche à la Mostra de Venise, hors compétition, "Wolfs", le nouveau film qui les réunit. Un retour en duo sur le Lido pour les stars, seize ans après la comédie "Burn After Reading" des frères Coen.

Arrivée en bateau-taxi, puis autographes tout sourire sur le Lido avant la projection de leur "buddy movie" (film de potes): George Clooney et Brad Pitt ont fait à Venise honneur à leur réputation de sexagénaires les plus cools d'Hollywood.

Le sourire était également de la partie pour la conférence de presse du film, où les deux acteurs ont enchaîné les blagues - Clooney surtout, qui a 63 ans, contre 60 tout ronds pour Pitt, a ironisé sur son âge. La plus grande différence entre ces deux stars? "Je suis beaucoup plus jeune que lui! On ne dirait pas, mais c'est le cas", a plaisanté Clooney en pointant son complice. "Il a 74 ans et est toujours chanceux de travailler!".

"Sur le déclin"!

Cette comédie d'action, "Wolfs", a été privée au dernier moment d'une large sortie en salles, au profit d'une diffusion sur Apple TV+ dès le 27 septembre. Clairement, cette décision montre que le duo Brad Pitt-Clooney "est en plein déclin !", a plaisanté ce dernier en conférence de presse.

Et d'ajouter plus sérieusement: "Nous avons besoin de la vidéo en ligne. Notre industrie en a besoin, ça fait partie de ce que nous faisons. Mais (les services de streaming) tirent aussi profit du fait que les films sortent en salles. C'est pour ça que Brad et moi avons travaillé tellement dur pour qu'il y ait une sortie en salles".

L'essor du streaming est en tout cas positif pour les acteurs, estime l'acteur: "Je suis très excité pour les jeunes acteurs parce que je sens qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que quand j'étais jeune, au moins". "On est toujours romantiques par rapport à l'expérience du cinéma, mais j'adore le fait que le streaming existe, parce qu'on peut voir plus d'histoires, de talents, pour plus de spectateurs. C'est un équilibre délicat", a ajouté Brad Pitt.

Nettoyer les traces d'un crime

Loin d'avoir la force comique des frères Coen ou l'énergie de la trilogie de films de braquages "Ocean's Eleven" (2001-2007), "Wolfs" (le pluriel, incorrect, en anglais du mot loup, qui s'écrit normalement "Wolves") est une comédie d'action qui joue sur la complicité et l'autodérision des deux stars.

Le réalisateur, Jon Watts - trois "Spiderman" à son actif - leur confie le rôle de deux "loups solitaires", hors-la-loi, chargés pour leurs clients de nettoyer toute trace d'un crime. Mais voilà que les deux personnages se retrouvent mandatés pour le même travail, se débarrasser du corps d'un jeune garçon retrouvé en slip dans la chambre d'hôtel d'une magistrate influente. Clooney et Pitt, collègues malgré eux, sont engagés dans une folle nuit, où tout va dérailler.

"Dès que j'ai lu le scénario, dès qu'on est arrivé sur le plateau, j'ai ressenti cette façon de plaisanter entre nous, de se chamailler tout le temps, c'était si évident", a déclaré George Clooney en conférence de presse.

