"La leçon de piano", un voyage épique, romantique et initiatique

Le compositeur anglais Michael Nyman, musicien attitré de Peter Greenaway, va signer toutes les compositions de "La leçon de piano". Une tâche importante car le piano est littéralement un personnage du film. Un être d'émotions, un objet de désir et de conquête. Comme le personnage d'Ada ne parle pas, le piano devient sa voix et remplace sa parole. Plus tard, au cours des leçons avec le voisin, le piano traduit l'évolution des sentiments à son égard.

Pour le compositeur, il faut inventer un discours musical dédié à l'actrice qui interprète Ada. Avant de composer, Michael Nyman rencontre donc Holly Hunter à New York.

L'actrice sait déjà jouer du piano mais le compositeur doit vérifier un certain nombre de détails purement techniques comme sa vitesse d'exécution ou l'étendue de son registre.

Il réalise que la comédienne est plus à l'aise dans les morceaux lyriques et pleins d'émotions que dans les œuvres précises et très rythmées. Michael Nyman doit donc inventer une musique avec laquelle, en tant qu'actrice et pianiste, elle se sente des affinités et qu'elle puisse jouer avec sentiments et passion.

Le compositeur choisit de piocher dans le folklore écossais et dans les chansons populaires de ce pays pour créer un répertoire spécialement pour le personnage d'Ada.

"A partir de là, tout a coulé de source, se souvient le musicien, comme si j'écrivais les notes d'un compositeur du milieu du 19e siècle qui aurait vécu en Ecosse et puis en Nouvelle-Zélande. Mais les compositions devaient rester simples et modestes car il ne s'agissait pas d'un musicien professionnel".

Nyman avoue avoir créé une sorte de scénographie acoustique aussi évocatrice que les décors ou les costumes.