Alain Delon à travers ses plus grands rôles

Au début de sa carrière, Delon est filmé comme une femme, en objet de désir et de convoitise, en gros plan qui le fétichise. C'est un peu "Sois beau et tais-toi!". Mais à trente ans, Delon souhaite faire émerger "le soldat qu'il est à l'intérieur". La position d'interprète lui paraît trop passive. Il tourne et coproduit alors "L'Insoumis" (1964) d'Alain Cavalier, l'histoire d'un légionnaire déserteur sur fond de guerre d'Algérie. "Quand Delon entre dans un lieu; le lieu se met à vivre" dira le cinéaste, enthousiaste de l'acteur, moins du producteur qui, habile à trouver du financement, a tendance à tout régenter.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Cette nouvelle casquette donne de l'assurance à Delon qui vient d'épouser Nathalie, son double féminin. Il se sent prêt pour Hollywood. Il a appris l'anglais et le parle de manière fluide tandis que son romantisme mélancolique plaît aux Américains. Mais ce qui devait être sa conquête de l'Ouest se solde par quelques films insignifiants.

Delon revient en France et rencontre son troisième mentor, Jean-Pierre Melville. La rencontre est évidente.

Ca fait sept minutes et demie que vous lisez votre scénario et il n'y a pas encore l'ombre d'un dialogue. Cela me suffit. Je fais ce film. Comment s'appelle-t-il? Alain Delon à Jean-Pierre Melville.

Il s'intitule "Le Samouraï" et Delon s'emballe quand il découvre le décor qui servira son personnage: un lit, un poignard, un sabre et une cage à oiseau. Le rôle de Jef Costello, tueur à gages solitaire, convient à la perfection au hiératisme de l'acteur. Melville a compris l'animal qui était en Delon: un loup. L'acteur donnera à ce personnage mutique, entièrement dédié à sa mission de tuer, une présence quasiment mystique.

L'acteur tournera encore "Le Cercle rouge" et "Un flic" avec Melville. Les deux hommes, de puissants nostalgiques, partagent le même goût de la nuit, du tragique, de l'honneur, de la parole donnée et de la solitude. Delon se reconnaît dans l'univers du cinéaste au Stetson qui ne fait pas de grande différence entre les flics et les voyous, les premiers flirtant souvent avec l'illégalité et les seconds jouant aux justiciers. Une ambiguïté qui ramène l'acteur à sa jeunesse et à ses amitiés avec le milieu qui lui sera brutalement rappelé au moment de l'affaire Markovic.