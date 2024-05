Un documentaire sur des fouilles gréco-suisses primé à Athènes

Co-production RTS, le film "Artémis - le temple perdu" a remporté le prix du "meilleur film archéologique" au 12e Festival Agon à Athènes. Ce documentaire, qui retrace les fouilles gréco-suisses à Amarynthos, a été couronné dimanche pour sa contribution exceptionnelle à l'archéologie.

Réalisé par Sébastien Reichenbach, le documentaire "Artémis - le temple perdu" a été produit par la société suisse Climage et co-produit par la RTS, ARTE et RTI, avec la collaboration de l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce. Il a gagné dimanche le prix du "meilleur film archéologique" du Festival Agon (International Archaeological and Cultural Doc Fest) à Athènes.

La localisation du sanctuaire d’Artémis à Amarynthos est longtemps restée l’une des grandes énigmes archéologiques de l’Antiquité grecque, a indiqué l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce dans un communiqué publié lundi. Pendant cinquante ans, l’archéologue neuchâtelois Denis Knoepfler s’est passionné pour ce temple perdu.

Grâce à ses recherches et à la ténacité d’une équipe d’archéologues gréco-suisses, le mystère a été percé en 2017, marquant l'une des découvertes les plus spectaculaires en Grèce depuis trente ans. Le film retrace cette épopée collective et détaille les étapes cruciales d’une enquête importante pour plusieurs générations d’archéologues.

