Plonk & Replonk-Bébert parasitent le Musée de la chasse et de la nature à Paris

Dans le cadre des Jeux olympiques à Paris, le Musée de la chasse et de la nature invite le collectif suisse Plonk & Replonk-Bébert à un "parasitage" de ses collections autour du thème du sport. Une exposition intitulée "1,2... 4 Podium!" à découvrir jusqu'au 22 septembre 2024.

Comment détourner un musée qui ne cesse de se repenser? Le bluffant Musée de la chasse et de la nature situé au cœur de Paris a donné carte blanche au satiriste romand Plonk & Replonk-Bébert et son collectif qui a dissimulé pleins de bêtises dans sa collection.

Intitulée "1, 2... 4 Podium!", l'exposition s'inscrit dans l'actualité des Jeux olympiques et est inspirée directement du sport et des oeuvres présentent dans le musée. Ainsi, aux côtés de fusils de chasse du XVIe siècle s'est incrustée une fronde de balle de golf. Le musée absorbe avec un naturel presque déconcertant les oeuvres de Plonk & Replonk-Bébert tant elle participe à son esprit. Celui d'une institution insolite qui interroge notre relation à la biodiversité en confrontant sa collection de chasse traditionnelle à des œuvres contemporaines.

Un défi (sportif) absurde

Au Musée de la chasse et de la nature de Paris, ce sont vingt oeuvres de Plonk & Replonk-Bébert qui se sont cachées parmi les collections permanentes. Une jolie manière de faire un pas, voire deux, du côté de l'absurde en insufflant une bonne dose de poésie surréaliste à cette institution parisienne et un beau défi surtout qu'ont relevé avec humour Plonk & Replonk-Bébert et son collectif.

"C'est un terrain de jeu, une caverne d'Ali Baba, c'est un capharnaüm, ce musée déjà complètement parasité par d'autres artistes. (...) C'est un hommage au sport, mais à ceux qui ne gagnent pas à tous les coups", souligne en riant Hubert Froidevaux, alias Plonk & Replonk-Bébert, fabricateur d'images, dans le 19h30 du 13 juin.

