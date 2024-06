Photo Elysée expose les portraits troublants de l'Américaine Cindy Sherman

Jusqu'au 8 août et dans le cadre de la Nuit des images le 22 juin, Photo Elysée à Lausanne propose une exposition centrée sur des portraits hors normes de la photographe Cindy Sherman. L'artiste américaine y utilise des parties de son visage pour constituer divers personnages, grâce à la technologie numérique.

Ce sont de grands portraits féminins à la fois très familiers et mystérieux, des créatures grotesques aux visages composés de détails provenant de têtes différentes: les portraits signés de la photographe américaine Cindy Sherman et exposés actuellement à Photo Elysée, à Lausanne, forment un assemblage de nez immenses, de bouches aux sourires décalés voire carnassiers, de coiffes étranges ou encore de sourcils peints assez grossièrement.

Le tout dans des poses de stars qui rappellent nos selfies, en tentant de donner la meilleure version de nous-mêmes. Dans cette exposition à voir jusqu'au 8 août et durant la Nuit des images à Plateforme 10 le 22 juin (lire encadré), tous les défauts sont mis en avant et composent un ensemble très troublant.

Depuis ses débuts dans les années 1970, Cindy Sherman, née en 1954, s'intéresse à la représentation humaine. Dans sa première série, "Untitled" (1977), elle montre une suite de femmes stéréotypées que l'on pourrait rencontrer dans des films de série B: la vamp, la femme au foyer ou encore la jeune étudiante. L'artiste est fascinée par la culture populaire et les médias au travers desquels le jeu de la représentation de soi est de plus en plus présent.

Cindy Sherman, "Untitled #631", 2023, une création à découvrir à Photo Elysée, à Lausanne. [Cindy Sherman, avec l'autorisation de l'artiste et de Hauser & Wirth]

La mise en scène de soi-même

L'artiste va développer l'entier de son travail sur ces questions, en s'utilisant elle-même pour toutes ces images. Pour autant, il ne s'agit pas d'autoportraits. "Depuis le début, Cindy Sherman utilise son propre corps pour créer des personnages différents, ce n'est pas elle que nous voyons. Le côté travestissement est très intéressant. Il y a cinquante ans, elle s'inspirait du cinéma et de toute cette culture populaire qui nous inspirait beaucoup, aujourd'hui sa référence ce sont les réseaux sociaux, le selfie", indique Nathalie Herschdorfer, directrice de Photo Elysée, dans l'émission Vertigo du 17 juin.

A 70 ans, l'artiste continue à explorer la question des rôles que nous offre ou nous impose la société. Elle les détourne en nous offrant un miroir déformant, puissant et dérangeant. "Depuis un demi-siècle, Cindy Sherman parle du poids de cette culture qui nous incite à prendre des rôles et nous offre des modèles, souligne Nathalie Herschdorfer. C'était déjà le cas dans sa première série autour du cinéma. [Aujourd'hui], je pense qu'elle pousse encore un peu plus loin cette réflexion en montrant à quel point tout est fabriqué. Ce monde de l'image dans lequel on navigue, même si l'on veut y croire, n'est en réalité qu'une fiction".

Sujet radio: Florence Grivel

Adaptation web: mh