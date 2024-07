Photo Elysée et la plasticienne Nathalie Boutté rendent hommage à Sabine Weiss

A l'occasion du centenaire de la naissance de Sabine Weiss (1924-2021), Photo Elysée à Lausanne (VD) rend hommage jusqu'en janvier 2025 à la photographe franco-suisse. La plasticienne Nathalie Boutté dialogue avec les images de l'artiste qui avait transmis ses archives au musée en 2017.

Née le 23 juillet 1924 à Saint-Gingolph (VS) au bord du Léman, Sabine Weiss, figure majeure du courant dit "humaniste", avait fait don de 200'000 négatifs, 7'000 planches-contacts, environ 2'000 diapositives, des photographies et de nombreux autres documents. Le volumineux ensemble a rejoint Photo Elysée sur le site de Plateforme 10 à Lausanne en début d'année.

Une centaine d'oeuvres puisées dans ce fond et dialoguant avec les collages papiers de la plasticienne française Nathalie Boutté sont exposées jusqu'au 12 janvier 2025, certaines iconiques, d'autres plus méconnues, dont quelques trésors dénichés par surprise.

Elles donnent un aperçu très représentatif de la polyvalence de Sabine Weiss, véritable "touche-à-tout": photographe de rue, de studio, de mode, de publicité, portraitiste et aussi photoreporter pour de nombreuses revues internationales. C'est une carrière admirable et très active, longue de soixante ans et qui explore tous les aspects du métier de photographe.

>> Premier reportage de Sabine Weiss, publié en 1945 : Premier reportage de Sabine Weiss, publié en 1945. [© Sabine Weiss, collections Photo Elysée.]

De la rue au studio

Décédée le 28 décembre 2021 à l'âge de 97 ans, Sabine Weiss fait partie des grands noms de la photographie européenne. Elle est l'une des dernières représentantes de la photographie "humaniste", courant né en France après la Seconde Guerre mondiale et auquel on rattache des artistes comme Robert Doisneau ou Brassaï. Elle s'était installée à Paris dès 1946 et a été naturalisée française en 1995.

Avec l'exposition qui lui rend un bel hommage, le public découvrira le parcours éclectique de cette technicienne hors pair qui a acquis son premier appareil à l'âge de 12 ans avec son argent de poche. Elle a ensuite appris le métier dans le studio genevois Boissonnas.

A son arrivée dans la capitale française, elle a travaillé pour le photographe de mode Willy Maywald, puis ouvre son propre studio. Elle est aussi restée longtemps liée à l'agence Rapho.

Pour l'exposition, des photos instantanées, scènes de rue et du quotidien immortalisant la vie simple des gens, côtoient des photos très organisées et mises en scène en studio pour des portraits, la publicité ou encore la mode (pour Vogue notamment). Tendresse, délicatesse, élégance, espièglerie, créativité et aussi grande rigueur sautent tout à la fois aux yeux du visiteur.

>> Sabine Weiss photographiée dans son atelier parisien, le 15 décembre 2020 : Sabine Weiss photographiée dans son atelier parisien, le 15 décembre 2020. [AFP - JOEL SAGET]

Dialogue avec la plasticienne Nathalie Boutté

Photo Elysée a invité l'artiste plasticienne Nathalie Boutté à dialoguer avec l'oeuvre de Sabine Weiss. Elle a même participé à la construction de l'exposition-hommage. Ses travaux en papier s'inspirant d'images réalisées par la photographe accompagnent donc les oeuvres tout au long de l'exposition.

Un processus très minutieux et fastidieux: Nathalie Boutté découpe des centaines, voire plus d'un millier de fines languettes de papier - dont des billets usagés et recyclés de la Banque de France - sur lesquelles figure une citation de Sabine Weiss, avant de les assembler pour recomposer la photographie originale. Les nuances de gris des bandes de papier créent des dégradés, semblables aux pixels numériques.

ats/olhor