Nike expose cinq décennies de baskets au musée Vitra Design près de Bâle

La marque Nike, icône du sport et de la mode, s'expose au Vitra Design Museum à Weil am Rhein, en Allemagne, jusqu'au 4 mai 2025. Des modèles anciens et inédits des cinquante dernières années sont à découvrir, dont certains signés par Martin Lotti, le Fribourgeois responsable des designs de la marque.

L'exposition "Nike: Form Follows Motion" retrace l’histoire de la marque de baskets à travers cinq décennies par le biais de modèles cultes ou anciens. Modèles de course faits à la main ou baskets futuristes fabriquées à partir de déchets recyclés, toutes les facettes des chaussures Nike sont présentées. Le but étant de montrer l’importance du sport lorsqu’il s’agit d’innovation, de design et de progrès sociaux. Il s'agit là de la première exposition de la marque dans un musée.

Des animations sont aussi proposées. En allemand ou en anglais, il est possible de s’inscrire à des cours de yoga, des ateliers pour réparer ses baskets ou en créer soi-même ainsi que des discussions sur la pop culture et l’architecture des stades sportifs.

Une vue de l'exposition "Nike: Form Follows Motion" au Vitra Design Museum. [Vitra Design Museum - Bernhard Strauss]

Une virgule à 35 dollars

Le logo de Nike, représenté par une virgule reconnaissable entre mille, naît en 1961 aux Etats-Unis. Une étudiante en graphisme le dessine pour la somme plutôt modeste de 35 dollars. La virgule symbolise l'aile de la déesse grecque de la victoire Niké. "Le design fait partie de la culture du quotidien et elle a sa place dans un musée. Nike en fait vraiment partie", explique Mateo Kries, directeur du musée, dans le 19h30 du samedi 5 octobre.

Après des débuts modestes dans les années 1970, la marque perce grâce à la technologie Air, une sorte d'airbag dans la semelle de la chaussure. Le basketteur Michael Jordan les porte fièrement, donnant un coup de pouce supplémentaire à la marque. Les Nike Air deviennent à la mode et la scène hip-hop s’en empare.

Un designer suisse

L’exposition met également en valeur des modèles conçus par Martin Lotti, designer en chef chez Nike. Le Fribourgeois a travaillé avec les plus grandes stars du sport: "La plupart des gens pensent que nous le faisons uniquement pour la publicité, les grandes campagnes et, bien sûr, nous le faisons aussi. Mais le plus important, c'est que les athlètes nous disent comment améliorer nos produits."

Le designer suisse révèle également un secret: l'un des modèles exposé est spécial. "Je crois même que le musée ne le sait pas. Il y a une croix suisse cachée dans la semelle. Seuls ma sœur et mes parents étaient au courant lorsque je l'ai conçue."

Sujet TV: Théo Jeannet

Adaptation web: Myriam Semaani