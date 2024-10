Matisse à la Fondation Beyeler, voyage au coeur d'une oeuvre colorée et légère

A Bâle, la Fondation Beyeler propose jusqu'au 26 janvier 2025 l'exposition rétrospective "Matisse - Invitation au voyage", une première depuis près de vingt ans en Suisse. Un périple rare, léger et coloré au fil de l'oeuvre du peintre français et l'un des maîtres de l'art moderne.

C'est un poème rare, léger, coloré et tout sauf monotone que présente la Fondation Beyeler à Bâle à l'enseigne de sa nouvelle exposition "Matisse - Invitation au voyage".

Un voyage rétrospectif au fil de l'œuvre du peintre Henri Matisse (1869-1954) qui s'est lui-même souvent déplacé, comme le souligne Raphaël Bouvier, curateur de l'exposition, dans le 12h45 du 2 octobre: "Il a beaucoup voyagé durant toute sa vie, ce qui était surprenant pour l'époque. Et c'est au cours de ses voyages qu'il trouvait l'inspiration. En fait, Matisse dit aussi à plusieurs reprises que la motivation principale de ses voyages était la recherche de la lumière."

Et c'est en Italie, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou encore à Tahiti qu'il trouve de nouvelles couleurs et intensités. Le Français, né en 1869, y reproduit paysages, rencontres et objets acquis à l'autre bout du monde.

Henri Matisse, "Luxe, calme et volupté", 1904. Huile sur toile, 98.5 x 118.5 cm. [RMN-Grand Palais (musée d‘Orsay) / Hervé Lewandowski - Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich.]

Matisse a toujours su réinventer son art

Il y a aussi les fenêtres qui se fondent dans son travail, ouvertes à l'image de son regard sur le monde. Matisse, peintre précurseur et figure de l'art moderne, est toujours prêt à réinventer son art en libérant la couleur du motif et en simplifiant les formes.

"Jusque dans ses dernières œuvres, ses célèbres découpes de papier, qui pour beaucoup sont considérées comme les plus emblématiques de Matisse, le peintre a une fois de plus su se réinventer", indique Raphaël Bouvier.

Cette rétrospective consacrée à Matisse constitue une première en Suisse et dans l'espace germanophone depuis près de vingt ans. C'est aussi l'une des plus coûteuses pour la Fondation Beyeler. Le prix à payer pour suivre les traces d'un artiste à l'inspiration aussi infinie que l'horizon.

Sujet TV: Clémence Vonlanthen avec la SRF

Adaptation web: olhor