Louise Bourgeois, Warhol et Yayoi Kusama au programme d'Art Basel

La plus grande foire d'art au monde ouvre ses portes jeudi au public jusqu'au 16 juin, après deux jours réservés aux collectionneurs et professionnels. Sous la nouvelle direction de Maike Cruse, Art Basel compte sur des artistes de renom et des oeuvres phares pour relancer un marché de l'art légèrement affaibli.

Sur les 258 galeries participant à cette édition d'Art Basel, vingt-deux sont présentes pour la première fois comme la galerie bâloise Mueller qui propose des machines de Jean Tinguely. Pour sa première apparition à Bâle, la Meredith Rosen Gallery de New York présente des tableaux de l'artiste bâloise Irène Zurkinden. Du côté des "habitués", la galerie zurichoise Hauser & Wirth propose des oeuvres de Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Francis Picabia, Max Beckmann et Alexander Calder. La galerie White Cube présente notamment une grande photographie de l'artiste canadien Jeff Wall, récemment exposée à la Fondation Beyeler. Quant à la galerie Gagosian, elle propose des oeuvres de Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Donald Judd et Roy Lichtenstein, avec des prix à sept chiffres. L'œuvre "Wrapped 1961 Volkswagen" de Christo, exposée à Art Basel. [KEYSTONE - GEORGIOS KEFALAS] Premières ventes prometteuses Les galeries ont déjà enregistré plusieurs millions de dollars de ventes lors de la première journée d'Art Basel réservée aux professionnels, mardi 11 juin. Un tableau de l'Américaine Joan Mitchell représentant un tournesol a pris la tête des ventes avec 20 millions de dollars. Ce tableau a été vendu par la galerie David Zwirner. La galerie zurichoise Hauser & Wirth a également connu un grand succès au cours de cette première journée, enregistrant une demi-douzaine de ventes d'un million de dollars. Parmi elles, une petite sculpture en marbre de Louise Bourgeois ("Woman with Packages"), vendue pour 3,5 millions de dollars. ats/sc