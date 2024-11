Les singuliers collages de l'artiste fribourgeois Marc Moret exposés au Musée gruérien

Les "collages" de l'artiste poète paysan fribourgeois Marc Moret sont présentés au Musée gruérien avec, en regard, plusieurs oeuvres propres à la religion catholique qui l'ont marqué et dont ses sculptures sont empreintes. L'exposition intitulée "Des forteresses contre l'angoisse" est à voir jusqu'au 2 février 2025.

Ce sont des os, mèches de cheveux, aiguilles à tricoter et autres objets du quotidien qui sont collés entre eux pour former d'étranges sculptures posées tels des gisants sur des planches et linceuls. Ces collages composent l'œuvre de Marc Moret (1943-2021), artiste poète paysan fribourgeois qu'a bien connu Lucienne Peiry, spécialiste d'art brut.

La commissaire d'exposition Lucienne Peiry a réuni les collages de l'artiste au Musée gruérien et en explore la dimension sacrée en les confrontant à des œuvres propres à la religion catholique. L'exposition "Des forteresses contre l'angoisse" est la première grande rétrospective consacrée à l'artiste.

Marc Moret était un homme très discret. Lucienne Peiry est la seule à avoir visité son atelier dans sa ferme familiale. "J'ai eu la chance de le fréquenter pendant plus de vingt-cinq ans et d'aller le voir presque à chaque saison", témoigne la commissaire dans l'émission Vertigo du 23 octobre.

>> Ecouter l'interview de Lucienne Peiry dans l'émission Vertigo : Musée gruérien - Kevin Seisdedos Lʹinvitée : Lucienne Peiry " Marc Moret au Musée gruérien " / Vertigo / 20 min. / le 23 octobre 2024

Un art singulier

Marc Moret vivait seul, à Vuadens, en Gruyère, dans la ferme familiale. Sensibilisé à l'art par sa mère qui aimait le théâtre, il s'adonne très jeune à l'écriture et au théâtre, puis, des années plus tard, à la sculpture. Il décide de se confronter à ses inquiétudes et à ses angoisses en s'affranchissant de toute norme.

Chaque matin, Marc Moret montait à l'étage de sa ferme, ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière. Le soir, il les refermait, s'accroupissant parfois au chevet de ses sculptures et se recueillant dans le silence de la campagne, en contact avec ses défunts. Son rituel accompli, il quittait les lieux, fermait la porte sur laquelle il dessinait une croix avec son index.

Marc Moret dans sa ferme familiale, avec ses oeuvres. [Musée gruérien - Mario del Curto]

Les sculptures de Marc Moret sont singulières, insensées, insolites et vraiment très étranges. "Marc Moret voulait créer des oeuvres anti-esthétiques, moches. Il souhaitait fuir cette séduction et se confronter au temps, qu'il voulait figer. (...) [Il a créé] des oeuvres symboliquement très fortes, avec des objets ayant appartenu à des êtres extrêmement proches (...) Ce ne sont pas des oeuvres anodines, loin de là", souligne Lucienne Peiry.

Acteur de la foi catholique

Les sculptures de Mart Moret ont quelque chose d'inquiétant qu'il est parfois difficile de comprendre. C'est justement pour les comprendre que Lucienne Peiry a décidé de les éclairer grâce à l'art religieux.

Marc Moret a été marqué par des œuvres propres à la foi catholique – des reliquaires surtout. "Lui était très pratiquant. Il était servant de messe. Il a été témoin de cette présence sensorielle et visuelle et acteur de cette foi catholique. Cela a laissé une empreinte mémorable chez lui. Lorsqu'il s'est adonné à ses créations, imperceptiblement, il a créé des oeuvres qui ont énormément de points communs avec les oeuvres d'art sacrées", souligne Lucienne Peiry. La manière même qu'il a de créer n'est pas sans rappeler celle des moniales: isolé, dans le silence et le secret. "C'est un auteur d'art brut, car il crée ses oeuvres dans la solitude, sans espérer les vendre, dans une sorte d'écart du monde, pour rien ni pour personne", ajoute la commissaire.

Gisant de Saint Modeste présenté dans l'exposition du Musée gruérien à Bulle, XVIIe siècle, chapelle de Russy ( FR). [Lucienne Peiry]

Dans les oeuvres de Marc Moret réalisées notamment avec des os et des mèches de cheveux, l'artiste ajoute des objets ayant appartenu à des membres de sa famille: des articles de mercerie de sa défunte mère ou des parties du lit de ses grands-pères, par exemple, que Marc Moret considère comme des pièces commémoratives. En résultent des productions singulières de magma de colle renfermant des trésors familiaux.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Lara Donnet