Les géants de bois d'Yves Tinguely trônent au bord du Lac de la Gruyère

Sortant de l'imagination de l'artiste fribourgeois Yves Tinguely, des géants de bois de 7 à 8 mètres de haut apparaissent au bord du Lac de la Gruyère (FR). Dans le cadre de l’exposition en plein air Bossonn’Art qui se tiendra du 23 août au 14 septembre, ils pourront même s'animer et parler.

Yves Tinguely a un projet: créer dix géants de bois, chacun prenant ses quartiers dans l’une des dix communes entourant le Lac de la Gruyère. Avec un nouveau géant par année, ce chantier ambitieux s’étale sur dix ans. Actuellement, deux géants et une géante sont d’ores et déjà présents au bord du lac.

Des sculptures qui prennent vie

"Le géant de la bise est un géant qui descend de la montagne. Il a entendu de la musique et il s'installe", explique Yves Tinguely à la RTS dans le 19h30 du 26 juillet à propos de son premier géant, situé à Hauteville. "Pendant le festival Bossonn’Art, les gens pourront animer ses différentes parties comme sa main, ses yeux et sa bouche. Il sera aussi possible de parler à travers le géant. Le bois vient de la récup’, de la benne et des chantiers. Pour la tête ou les autres éléments, il y a des réglages et de l’électronique que je ne maîtrise pas encore. Un ami m'aide beaucoup pour cela."

Nicolas Pasquier, ingénieur automaticien, est l’ami en question. "Yves Tinguely est un rêveur, clairement. Dès qu'il a l’idée de faire quelque chose, il va le faire, vous pouvez en être sûr. Donc je l'admire", dit-il à propos de l’artiste.

Des géants fribourgeois

Parmi les trois géants déjà réalisés se trouve une géante représentant Catherine Repond, dite la Catillon. Figure historique du canton de Fribourg, elle a été brûlée pour sorcellerie le 15 septembre 1731. La géante est installée dans la commune de Corbières, où elle a été condamnée. "C'est la dernière sorcière qui ait été jugée à Friboug", précise l’artiste.

À Morlon, une autre sculpture représente un géant en train de pêcher. "Il s’agit d’un adolescent qui pêche au bord du lac, vêtu de notre habit gruérien, le Bredzon. Pour sa veste, nous avons adopté le style des tavillons des chalets. J'ai travaillé avec les anciens pompiers de Morlon. L’objectif final est de faire plaisir aux gens: qu’ils prennent des photos des géants, qu’ils s’assoient à côté. Il n'y a pas d'autre but", conclut Yves Tinguely.

Sujet TV: Carine Regidor et Pascal Sciboz

Adaptation web: Myriam Semaani