Les enfants affichent leur vision de l'art à Renens et à La Chaux-de-Fonds

La comédienne et performeuse Marie-Aude Guignard a invité plusieurs centaines d'enfants de Renens (VD) et de La Chaux-de-Fonds (NE) à réaliser une performance collective dont le but est de (re)définir ce qu'est "l'art". Des extraits de leurs définitions sont à découvrir sur les affichages publics de ces deux villes.

Dans quatre lieux de Renens et de La Chaux-de-Fonds, des séquences d'affiches au format mondial révèlent les définitions de l'art données par les enfants participant au projet Manifeste poétique pour affichage public réalisé par l'artiste et comédienne Marie-Aude Guignard. "L'art, c'est pour sentir des choses bizarres", "L'art, c'est tout", "L'art, c'est pour faire respirer les émotions", des phrases écrites en grand, en gras, pour évoquer haut et fort ce que représente l'art. Une performance qui interpelle, qui donne une respiration dans le paysage, mais qui fait aussi sourire et donne matière à réfléchir. Les affiches du Manifeste poétique de Marie-Aude Guignard. [DR] Un projet frais et fort Le Manifeste poétique est visible de toutes et tous: on peut tomber sur ces affiches au hasard des rues ou choisir de parcourir ce voyage artistique de page en page, à pied ou à vélo, à l'envers ou à l'endroit, en se promenant dans la ville. Sur certaines affiches parfois, la trace d'une graphie enfantine, avec des maladresses orthographiques qui rajoutent au poétique. Pour Marie-Aude Guignard, ce projet est également l'occasion d'un peu de pédagogie et d'histoire: "Il y a aussi l'envie d'inviter les enfants à voyager dans le temps. A se rendre compte qu'en fait, il y a des gens dès la préhistoire qui habillaient les parois de grottes", explique-t-elle dans l'émission Vertigo du 22 août. "L'idée est de hisser une parole d'enfant sur les panneaux d'affichage officiels d'une ville, format mondial, et de les affirmer, d'en faire un Manifeste". Hasard ou non, dans les deux villes, les dernières pages du Manifeste poétique imaginé par Marie-Aude Guignard sont placées à la rue de l'Avenir. Propos recueillis par Florence Grivel Adaptation web: ld