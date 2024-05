Les deux tableaux disparus au Kunsthaus de Zurich ont été retrouvés

Deux tableaux qui avaient mystérieusement disparu du Kunsthaus de Zurich, un musée doté de l'une des collections d'art les plus prestigieuses de toute la Suisse, sont réapparus dans des circonstances encore floues, a annoncé le musée dimanche.

Les deux oeuvres "ont refait surface en bon état et pourront bientôt de nouveau être exposées parmi les collections", souligne le musée.

Début 2023, le Kunsthaus avait perdu la trace des deux tableaux, encadrés et sous verre: un Robert van den Hoecke du milieu du XVIIe siècle dépeignant des soldats dans leur campement, et une nature morte au vase de fleurs de Dirck de Bray datant de 1673.

Disparus lors d'un nettoyage

Ces deux petit formats - qui sont des prêts permanents de collectionneurs privés - avaient été décrochés en même temps que près de 700 autres oeuvres afin d'être nettoyés et restaurés par les services du musée, où un incendie avait éclaté dans la nuit du 2 au 3 août 2022.

L'affaire avait fait du bruit et inquiété, d'autant que près des trois quarts de la collection de peintures et de sculptures sont des dons de particuliers ou des prêts permanents.

Le mystère reste entier

Le mystère de la réapparition reste entier, le Kunsthaus précisant qu'en raison de l'enquête de la police en cours, "aucune autre information ne peut être fournie pour le moment".

Ann Demeester, la directrice du musée, et Philipp Hildebrand, président de la société d'art du Kunsthaus Zurich, se sont dits "extrêmement heureux d'avoir retrouvé ces deux précieux tableaux" et ont souligné que "la joie du propriétaire privé et de sa famille est aussi très grande".

ats/vic