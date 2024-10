Les destins des 28 Suisses à bord du Titanic révélés dans une exposition à Lausanne

Le légendaire Titanic fixe ses amarres à Lausanne pour l'exposition "Titanic L'Exposition", à voir jusqu'au 26 janvier 2025. Ce parcours met en lumière des centaines d'objets authentiques récupérés de l'épave et révèle les destins méconnus des vingt-huit passagers suisses du navire.

Kurt Hess, petit-fils du frère de Adolf Mattmann, Suisse disparu lors du naufrage du Titanic, pose devant une carte de "Titanic L'Exposition" à Lausanne. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

L'exposition dédiée au Titanic, qui avait déjà été montée à Genève en 2014, revient cette fois à Lausanne avec plusieurs nouveautés. Pour la première fois, l'histoire des vingt-huit Suisses présents à bord est mise à l'honneur.

"Certains étaient richissimes et allaient voir l'état de leurs affaires aux États-Unis. Et puis beaucoup travaillaient ou allaient chercher fortune ailleurs", explique Vincent Sager, directeur d'Opus One et organisateur de "Titanic - l'Exposition" dans le 19h30 du 29 septembre.

Parmi ces destins, des histoires poignantes comme celle d'Adolf Mattmann d'Inwil, jeune homme de vingt ans parti tenter le rêve américain et qui périra lors du naufrage. On découvre aussi l'histoire miraculeuse du Genevois Richard Williams, numéro un suisse de tennis à l'époque. Sauvé in extremis de la noyade, il refuse l'amputation des deux jambes que veulent lui faire subir les médecins à New York. "Bien lui en a pris, puisqu'en 1924 il était médaillé olympique", rappelle Vincent Sager.

Des objets authentiques pour revivre l'histoire

L’exposition offre une véritable plongée dans l’histoire de ce paquebot légendaire. Elle commence par sa construction, un exploit d’ingénierie à l’époque, et se poursuit en retraçant la vie à bord du navire. Les visiteurs peuvent revivre les moments marquants du voyage inaugural du paquebot le plus luxueux et le plus moderne de son temps, depuis son départ de Southampton, en Angleterre, jusqu’à sa tragique collision avec un iceberg le 14 avril 1912.

L'exposition "Titanic L'Exposition" vient en Suisse du 27 septembre 2024 au 26 janvier 2025 a Beaulieu, Lausanne. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Des maquettes du navire, des effets personnels et des artefacts divers offrent un aperçu poignant du quotidien des passagers et des membres d'équipage. Les histoires individuelles, les anecdotes et les projections vidéo enrichissent cette présentation, rendant hommage aux personnes qui ont vécu cette tragédie.

L'exposition raconte également les efforts déployés pour localiser l’épave et récupérer des objets du site où repose le navire, à plus de 3800 mètres de profondeur. Une plongée dans l’univers du Titanic qui permet de découvrir les destins croisés des 1500 personnes disparues et des quelque 700 rescapés de cette tragédie maritime.

Sujet TV: Thibaut Clémence

Adaptation web: Sébastien Foggiato