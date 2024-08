Les artistes suisses s'emparent de la thématique de la disparition des glaciers

Pour sensibiliser le public à la fonte des glaciers, la série d’expositions "Regarder les glaciers s’en aller" se déroule à travers toute la Suisse jusqu’en septembre. La Valais accueille l’exposition "Sonner le gla[s]cier" ainsi que les photographies de Matthieu Gafsou avec "Élégies".

Artistes peintres, photographes, danseurs et danseuses, poètes ou encore musiciens et musiciennes expriment à leur manière le déclin des glaciers. Le mouvement "Art for Glaciers", regroupant de nombreux et nombreuses artistes suisses, lance l’exposition géante "Regarder les glaciers s’en aller", se déroulant dans toute la Suisse. L’objectif: amener un regard différent sur la fonte des glaciers et interroger sur ses effets sur la Suisse, la biodiversité, le paysage et les populations habitant les montagnes.

La Maison des Alpes sonne le gla[s]cier

Parmi les lieux sélectionnés, la Fondation La Maison des Alpes à Evolène. À La Fauchère, l’exposition "Sonner le gla[s]cier" est ouverte jusqu’au 28 septembre 2024. En collaboration avec l’association sédunoise Le Cairn, un collectif d’artistes et des scientifiques unissent leurs forces pour dresser un état des lieux poétique de la disparition des glaciers et imaginer ses conséquences.

Pour Amédée Zryd, glaciologue et président de la Fondation, "on en est au stade du constat. Il n'y a plus vraiment d'espoir. Interpréter cela de manière artistique peut aider à se faire à l'idée, explique le spécialiste dans l’émission Ici la terre du 31 juillet. L'approche des artistes est une approche différente de celle des scientifiques. C'est une approche plus poétique qui nous aide peut-être mieux à être émotionnellement touchés par ce qui va se passer."

Les photographies de Matthieu Gafsou à Sion

La Grenette, espace situé en vieille ville de Sion appartenant à la Ferme-Asile, accueille jusqu’au 15 septembre l’exposition "Élégies". Au programme, des photographies et une vidéo créés par le photographe lausannois Matthieu Gafsou. "Il est passionné de montagne et a l'habitude de photographier les paysages alpins – cela fait plus de dix ou quinze ans qu'il les photographie. Cette exposition est donc une suite de son travail", explique Fiona Morandini, curatrice de l’exposition, dans l’émission Ici la terre du 1er août.

Appréciant l’expérimentation, le photographe agrandit les images de la glace, la rendant abstraite, comme si l’on était sur une autre planète. En noir et blanc ou en couleur, le public est pourtant bien face à la glace qui fond et ses gouttes d’eau, dans ses plus petits détails. "C'est là toute la magie de la technique de Matthieu Gafsou qui utilise ces tirages en jouant avec leur matérialité. Il crée ces œuvres magnifiques, sensibles et qui nous touchent, nous questionnent sur cette glace et l'urgence, l'imminence de cette fonte", précise Fiona Morandini.

© Matthieu Gafsou, Fusion I, 2024.jpg [Ferme-Asile - © Matthieu Gafsou]

Sujets radio: Bastien von Wyss et Sarah Dirren

Adaptation web: Myriam Semaani