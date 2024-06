Le sport s'invite tout l'été à la Maison du dessin de presse de Morges

Euro de football, Jeux olympiques, Tour de Romandie, l'été sera sportif du côté de la Maison du dessin de presse à Morges. Sa nouvelle exposition "Il va y avoir du sport!" présente 140 dessins d'une trentaine d'artistes de Suisse, de France et d'Allemagne. A voir du 22 juin au 16 septembre 2024.

Quoi de mieux qu'un crayon acéré pour "croquer" l'actualité sportive de cet été? La Maison du dessin de presse de Morges a décidé d'offrir un regard drôle, décalé et provocant sur les nombreuses compétitions sportives de l'été, mais aussi sur les polémiques qui les entourent.

Le dessinateur français Soulcié à l'honneur

Au total, plus de 700 dessins de presse ont été envoyés, mais seuls 140 ont été retenus. Organisée en thématiques, l'exposition "Il va y avoir du sport!" aborde le football, les JO de Paris, le cyclisme, les sports aquatiques, mais aussi le climat et la place des femmes dans le sport. Un espace spécifique a également été réservé à Soulcié. Le dessinateur de presse à L'Equipe est l'invité d'honneur de cette année.

Dessin de presse de Soulcié présenté dans le cadre de l'exposition "Il va y avoir du sport" à la Maison du dessin de presse de Morges. [Soulcié]

"Son trait - très engagé - met l'accent sur des choses inattendues et étonnantes, explique Stéphanie Reinhard, directrice de la Maison du dessin de presse de Morges, dans l'émission Vertigo du 17 juin. Pour cette exposition, il nous a envoyé 300 dessins de foot depuis 2014".

Différents regards

La trentaine d'artistes choisis pour l'exposition "Il va y avoir du sport!" viennent de Suisse, de France et d'Allemagne. Interrogée sur l'influence (ou non) de la nationalité sur le type de dessins de presse, Stéphanie Reinhard rétorque que "de manière générale, les dessinateurs et dessinatrices français sont plus frondeurs. En Suisse, on est plus consensuel, si on excepte les dessins du journal satirique Vigousse".

>> A écouter, l'interview de Stéphanie Reinhard, directrice de la Maison du dessin de presse à Morges : Darrin Vanselow L'invitée : Stéphanie Reinhard, " Il va y avoir du sport " / Vertigo / 22 min. / lundi à 17:06

"Dans les autres différences qu'on pourrait relever, les Allemands sont plutôt dans l'illustration, les gags visuels, précise la directrice de la Maison du dessin de presse. Alors que les dessinateurs francophones aiment le texte".

Une chose est certaine: en termes d'inspiration, le sport n'a rien à envier à la politique. Avec cette thématique, les dessinateurs et dessinatrices ont pu s'emparer de sujets brûlants. Une belle manière de réfléchir au monde qui nous entoure.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: sc avec ats