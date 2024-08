Le Prix culturel Leenaards 2024 décerné au Lausannois Francis Baudevin

Le plasticien Francis Baudevin est le lauréat du Prix culturel Leenaards 2024, doté de 30'000 francs. Le jury a salué le parcours à la fois de peintre, de mélomane et d'enseignant de l'artiste lausannois, qui a joué un rôle important dans le renouvellement de l’abstraction géométrique.

Agé de 60 ans, Francis Baudevin est professeur en arts visuels à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) depuis 1996. Il a développé un style pictural singulier "en empruntant ses sources iconographiques aussi bien parmi les motifs abstraits utilisés dans le packaging publicitaire qu'au sein des archétypes de la société de consommation", écrit mardi la Fondation Leenaards dans un communiqué.

Le Lausannois est distingué comme un "représentant majeur de la mouvance artistique postmoderne dite néo-géo, qui revisite l'abstraction géométrique depuis les années 1980".

Une oeuvre de Francis Baudevin exposée au salon artgeneve le 31 janvier 2018. [KEYSTONE - MARTIAL TREZZINI]

"Le jury a souhaité honorer le parcours à la fois de peintre, de mélomane et d'enseignant de Francis Baudevin. Il a joué un rôle déterminant dans le renouvellement de l'abstraction géométrique, tout comme dans l'introduction du son comme médium artistique à part entière auprès des jeunes générations d'artistes contemporains", relève Catherine Othenin-Girard, présidente du jury, citée dans le communiqué.

Egalement DJ et critique musical

Passionné de musique et de disques rares, Francis Baudevin intervient par ailleurs occasionnellement comme DJ et critique musical. "Aujourd’hui, il continue d’explorer les possibilités infinies de l’abstraction et reste une figure influente de la scène artistique contemporaine suisse", indique la Fondation Leenaards.

Francis Baudevin recevra son prix le 18 septembre à la Comédie de Genève. A cette occasion, la Fondation Leenaards remettra aussi ses Bourses culturelles à huit artistes émergents dans le domaine des arts visuels (Anjesa Dellova), de la musique (Noémie Bialobroda et Louise Knobil), des arts de la scène (Anna-Marija Adomaityte, Louis Bonard et Doria Gomez Rosay) et de la littérature (Alice Bottarelli et Isabelle Cornaz). Ces bourses sont dotées de 50'000 francs chacune.

ats/mh