Le photographe Michael Von Graffenried expose à Marseille sa vision du naturisme

Un cliché du photographe bernois Michael Von Graffenried est à voir au MUCEM de Marseille jusqu'au 9 décembre parmi d'autres oeuvres dans le cadre de l'exposition "Paradis naturistes" consacrée aux cent ans du mouvement. L'artiste présente aussi en parallèle sa série "Nu au paradis" à l'Espace CRICO.

Au sud de la France, à Marseille, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) propose depuis juillet une exposition intitulée "Paradis naturistes", réunissant 600 photographies, films, revues, objets quotidiens, peintures, dessins, livres, estampes et sculptures.

La France est la première destination touristique au monde pour les naturistes: son climat tempéré et la présence de trois mers ont facilité l'installation de communautés, qui - excepté en Suisse - ont peu de véritables équivalents ailleurs en Europe, où le naturisme se pratique de manière plus libre, hors de communautés constituées.

Le naturisme est un mouvement né il y a plus de cent ans, qui trouve ses racines en Allemagne et en Suisse notamment. Une pratique issue du rejet de la vie urbaine et de l'industrialisation dans l'Europe de la fin du XIXe siècle. "Lorsqu'on est nu, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de riches ou de pauvres, parce qu'il n'y pas de Rolex, pas de marque, pas de vêtement. On est vraiment soi-même", indique le photographe suisse Michael Von Graffenried dans le 19h30 du 14 octobre.

Une immersion de dix ans

Dans l'exposition "Paradis naturistes", Michael Von Graffenried expose une photographie intitulée "La joueuse de badminton" prise sur les bords du lac de Neuchâtel. Une photographie qui est le fruit d'une immersion de dix ans - entre 1987 et 2001 - dans une communauté peu connue appelée Les amis de la lumière, l'une des plus anciennes organisations naturistes du monde. "J'ai dû me déshabiller, et c'est très compliqué au début, mais après dix minutes, tu as oublié et tu te sens très à l'aise", raconte le photographe.

En plus de l'exposition au MUCEM, Michael Von Graffenried a investi avec sa série "Nu au paradis" - dont est issu son cliché "La joueuse de badminton" - l'Espace CRICO à Marseille. Une occasion unique de redécouvrir son travail exceptionnel sur le naturisme.

Sujet TV: Raphaël Grand

Adaptation web: ld