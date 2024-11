Le Musée de Rome célèbre les artistes féminines qui ont créé dans la Ville éternelle

Capitale des arts, Rome a attiré des grands noms comme Michel-Ange, Raphaël ou encore Léonard de Vinci. Mais de nombreuses femmes artistes, souvent tombées dans l'oubli, y ont aussi exercé. Une exposition à voir au Musée de Rome jusqu'au 25 mars 2025 leur rend hommage.

Lavinia Fontana, Giustiniana Guidotti ou encore Amalia De Angelis, autant de noms d'artistes souvent restées dans l'ombre. Pour certaines, leur travail était même considéré comme l'œuvre de peintres masculins. Aujourd’hui, c'est dans la lumière que cinquante-six artistes féminines sont exposées à Rome, au palais Braschi, dans une exposition intitulée "Artistes peintres à Rome. Les artistes féminines au travail entre le XVIe et le XIXe siècle".

"À cette époque, les artistes étaient formés dans la famille, c'est-à-dire par le père, le mari ou le frère qui était artiste", souligne dans le 19h30 du 20 novembre Ilaria Miarelli Mariani, directrice du Musée de Rome.

Rome comme point commun

Cette exposition est une reconnaissance officielle du travail de ces artistes. Le point en commun de toutes ces peintres est d'avoir fait de Rome leur lieu d'étude et de travail avec une production riche et variée.

Parmi elles figure la peintre d'origine grisonne Angelica Kauffmann. "Des invités internationaux prestigieux et les intellectuels de toute l'Europe sont venus à Rome et ont visité son salon. Angelica Kauffmann est véritablement considérée comme une leader, non seulement en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'artiste néoclassique", explique Ilaria Miarelli Mariani.

Un autoportrait de l'artiste Angelica Kauffmann. [Photo12 via AFP]

>> A lire également : La peintre grisonne Angelica Kauffmann exposée à la Royal Academy of Arts de Londres

Des femmes oubliées

Dans l'exposition "Artistes peintres à Rome. Les artistes féminines au travail entre le XVIe et le XIXe siècle", des artistes connues et reconnues sont exposées aux côtés de signatures moins célèbres. Les noms et les travaux de certaines de ces peintres étaient peu mentionnés ou mal documentés à l'époque. "La signature était le seul moyen de dire au monde extérieur que ces artistes féminines existaient", ajoute la directrice.

Aujourd’hui les regards sont tournés vers ces femmes souvent oubliées, qui laissent à travers cette exposition leurs empreintes dans la Ville éternelle.

Sujet TV: Karima Benamrouche

Adaptation web: ld