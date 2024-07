Le Monte Verità, colline tessinoise hippie avant l'heure, exposé au Locle

Au début du XXe siècle, une montagne tessinoise, le Monte Verità, accueillait des artistes et bourgeois rêveurs à la recherche d'une utopie en harmonie avec la nature. A voir au Musée des Beaux-Arts du Locle (MBAL) jusqu'au 15 septembre, l'exposition "La scia del monte ou les utopistes magnétiques" retrace son histoire.

En 1900, Henri Oedenkoven, homme d'affaires belge, ainsi que sa partenaire allemande Ida Hofmann, professeure de piano, se dirigent vers le mont Monescia, au-dessus d'Ascona dans le Tessin. Ils y ont acheté une grande parcelle de terrain. Bien qu'issu de milieux aisés, le couple est en quête d'un mode de vie différent, anticapitaliste, mais pas vraiment communiste non plus.

À leurs côtés, les frères transylvaniens Gusto Gräser, artiste, et Karl Gräser, ex-officier, se dirigent aussi vers le mont Monescia. Tous ensemble, ils rebaptisent l'endroit "Monte Verità". Les mots d'ordre: partage, liberté d'esprit et de corps, émancipation féminine et surtout harmonie avec la nature. Comme pour échapper à une société industrielle en pleine expansion.

La thématique de l'anarchie

Le Musée des Beaux-Arts du Locle, en collaboration avec la fondation Monte Verità, revient sur cette épopée pour son exposition "La scia del monte ou les utopistes magnétiques" avec le travail de vingt-six artistes contemporains. Le musée propose également de tisser un lien entre la colline tessinoise et la région neuchâteloise.

"Si ces lieux semblent géographiquement éloignés, la thématique de l'anarchie les relie. Historiquement, les mouvements anarchistes étaient fortement présents dans les régions de St-Imier, Le Locle et La Chaux-de-Fonds", explique Juliette Berthoud, stagiaire au MBAL, dans le 12h45 du 7 juillet.

Les hippies avant les hippies

Arborant les cheveux longs et des vêtements amples, marchant pieds nus dans l'herbe, la communauté du Monte Verità attire de nombreux artistes, étudiants rebelles, réfugiés de guerre et intellectuels en quête d'utopie. On y pratique le naturisme, on y mange végétarien et on y pratique les arts, de la peinture à la danse en passant par la photographie et la sculpture. Au fil des années, on y construit des bâtiments, d’abord spartiates, puis à l'architecture originale, aux motifs géométriques ou arrondis.

L'utopie se transforme au fil du temps. Les fondateurs du Monte Verità partent pour le Brésil en 1920. C'est le baron helvético-allemand Eduard von der Heydt, collectionneur d'art et banquier de l'ancien empereur Guillaume II, qui achète le Monte Verità en 1926. Il y aménage une résidence privée et y construit un hôtel, transformant la colline en destination touristique mondaine.

Vue de l'exposition "La scia del monte ou les utopistes magnétiques" au MBAL. [MBAL]

Un héritage bien vivant

En 1978, le commissaire suisse Harald Szeemann consacre une exposition au mouvement et le sort de l'ombre. Sa fille, l'artiste tessinoise Una Szeemann, a grandi sur le Monte Verità. Dans l'exposition du MBAL, une salle est consacrée à ses œuvres. "L'idée de l'exposition était de revoir l'histoire de l'endroit avec des clés féminines. J'ai réfléchi à cette colline avant qu'elle ne devienne le Monte Verità. Il y avait des rites païens, des sorcières", explique l'artiste à la RTS.

La mère d'Una Szeemann, l'artiste peintre Ingeborg Lüscher, est elle aussi exposée. Sur l'une de ses œuvres, une citation avant-gardiste et féministe de la pianiste et fondatrice Ida Hofmann, invitant les femmes à se libérer des tâches ménagères, est inscrite sur un vêtement inspiré de celui des premiers occupants de la colline.

